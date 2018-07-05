靈犬向窗外狂吠報警 攔檢轎車果然查獲毒品

2018年07月05日 18:42 中時 黃國峰

狗兒向著車窗外狂吠？台中市警第四分局春社派出所員警，日前巡邏時看著奇怪，再加上該車行車不穩，於是一邊尾隨一邊查出該車主是通緝犯，經跨轄攔查後發現車內還有安非它命、海洛因等毒品， 45歲駕駛廖男，起初否認為其所有，但在員警追問下，始坦承為其所有，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

台中市警察局第四分局春社派出所巡佐蔡明佳與警員李作安，尾隨該車至大肚區遊園路一段時攔下該車，駕駛45歲廖男表示車主是朋友，因案遭收押，現租屋已到期，今天是來幫忙搬家的，應答如流中讓人不疑有他，但眼尖員警發現車內中央扶手包包半開似有異狀，經搜查內有一級毒品海洛因0.54公克、二級毒品安非他命0.36公克及吸食器1組。

見警一一搜出毒品，廖男開始慌張的解釋「嘿卡早耶！」（這以前的）「嘿係朋友ㄟ，我清出來！」（那是朋友的，我整理出來）。員警持續存疑追問，「真的是你朋友的？」面對質疑，剛還信心滿滿，這時廖男反而心虛了，坦承毒品是他的，並向員警求饒，是否可以函送，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

因狗狗狂吠才引起員警注意而攔查，好像就是狗兒要求警查來抓一樣，廖男懊惱不已，表示沒想到因為幫朋友搬家開了他的車，卻遭到員警查獲毒品，不斷直呼倒楣透了！

(中時 )