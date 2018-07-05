跳蛙公車新增「捷運景安站－北大」、「中平國中－五股」

新北市交通局宣布，跳蛙公車新增「捷運景安站－北大」、「中平國中－五股」兩條路線。（圖由新北市府交通局提供）

友善列印
中時
吳岳修

新北市府交通局7月9日起新增跳蛙公車「捷運景安站－北大」、7月12日起新闢「中平國中－五股」路線，粗估各可節省20分鐘車程，交通局提醒，有需求的民眾可預先至跳蛙公車APP線上訂票劃位，或直接於現場候車搭乘。

交通局表示，新增2條跳蛙公車，7月9日星期一起台北客運新闢「捷運景安站－北大」路線，平日上下午各一班次，上午7時15分由捷運景安站發車，下午5時由三峽二站發車，行駛時間約30分鐘，相較現有公車路線，約可節省20分鐘車程；7月12日星期四起，大都會客運新闢「中平國中－五股」路線，平日上午8時40分發車一班次，行駛時間約20分鐘。

交通局也說，為服務新北市民通勤往返台北市的需求，市府與公車業者努力開闢站數少、路線直捷的跳蛙公車，至今已有25條路線通車，本週跳蛙公車APP「訂票」頁面中再增2線：「淡大－板橋」、「敦化南路－中和景平路」，累計24條預計開通路線可供預購，歡迎民眾踴躍購票。

交通局也提醒，交通局將於預定通車日前3天，檢視通車當日起5個工作天均有銷售20張以上車票，才會開通路線，如未達通車門檻人數，會將預定通車日延後一週並持續開放線上預購，若再未達門檻，將會下架路線並退還預購款項。

(中時 )

老人與海一騎關懷 桃市警少年隊… 中山大學公事所到旗山社區尋找農…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。