跳蛙公車新增「捷運景安站－北大」、「中平國中－五股」

2018年07月05日 18:31 中時 吳岳修

新北市府交通局7月9日起新增跳蛙公車「捷運景安站－北大」、7月12日起新闢「中平國中－五股」路線，粗估各可節省20分鐘車程，交通局提醒，有需求的民眾可預先至跳蛙公車APP線上訂票劃位，或直接於現場候車搭乘。

交通局表示，新增2條跳蛙公車，7月9日星期一起台北客運新闢「捷運景安站－北大」路線，平日上下午各一班次，上午7時15分由捷運景安站發車，下午5時由三峽二站發車，行駛時間約30分鐘，相較現有公車路線，約可節省20分鐘車程；7月12日星期四起，大都會客運新闢「中平國中－五股」路線，平日上午8時40分發車一班次，行駛時間約20分鐘。

交通局也說，為服務新北市民通勤往返台北市的需求，市府與公車業者努力開闢站數少、路線直捷的跳蛙公車，至今已有25條路線通車，本週跳蛙公車APP「訂票」頁面中再增2線：「淡大－板橋」、「敦化南路－中和景平路」，累計24條預計開通路線可供預購，歡迎民眾踴躍購票。

交通局也提醒，交通局將於預定通車日前3天，檢視通車當日起5個工作天均有銷售20張以上車票，才會開通路線，如未達通車門檻人數，會將預定通車日延後一週並持續開放線上預購，若再未達門檻，將會下架路線並退還預購款項。

(中時 )