古坑保安林地解編喜上加喜 每公頃年租金調降為5千元

2018年07月05日 19:01 中時 周麗蘭

位於雲林縣古坑鄉的1027筆保安林地正式解編，現耕農民不僅可優先承租，原本每公頃林地年租金1萬1000元，也以俗稱農地20等則計算租金，每公頃年租金調降為5000餘元。

古坑鄉第1801水源涵養保安林，包括棋東段、建德段、石坑段)1027筆土地，面積計145.7公頃解編，4月份縣府公告期滿，符合國有財產法規定的現耕農民，得檢具證明文件向國產署申請優先承租，原被視為「占耕戶」的農民終獲合法取得。

財政部國有財產署於4、5、10日上午10時至下午2點在新庄社區活動中心提供到場收件服務，協助農民辦理申租作業。

縣府表示，除積極爭取解編協助現耕農民取得合法承租耕作權外，縣府也替農民力爭調降租金案，獲國有財產署同意，原本每公頃林地年租金1萬1000元，改以俗稱「番薯租」的農地20等則方式計算租金，每公頃年租金調降為5000餘元。

古坑保安林解編案例涉及現耕戶必須取得「82年7月21日前實際耕作證明」規範，不少農民有舉證上的困難，縣府輔導公所人員放寬作證之人的條件，才皆大歡喜。

縣府表示，除山區鄉鎮有此問題，沿海鄉鎮的林地放租也有類似困擾，已做成「雲林縣受理申請82年7月21日前實際耕作證明審查參考範例」，供全縣鄉鎮市參考沿用。

(中時 )