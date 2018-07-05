惠明盲生勇闖中橫 4天3夜挑戰徒步42公里

2018年07月05日 18:31 中時 王文吉

熱心志工牽著盲童一步一步感受中橫坡度，第一天將夜宿觀雲山莊。（王文吉翻攝）

惠明盲生9位盲生由24名陪同，挑戰中橫健行活動。（王文吉翻攝）

中橫景色壯麗，為讓盲生也能感受中橫氣勢，救國團資深義工張福宇發起「惠明盲生挑戰中橫」活動，號召志工陪同盲生前往中橫花蓮段健行，挑戰4天3夜徒步42公里。救國團於行前特別規畫義工陪跑、飛輪有氧等課程，讓盲生有堅毅的自信與體能，完成挑戰中橫壯舉。

「聲馨視懷、踏逐中橫」一行，由24名上班族組成的志工團陪同9位盲生，5日上午從台中搭乘遊覽車經南投前往花蓮，安排金馬隧道、碧綠神木、新白楊、華祿溪、慈恩橋、燕子口等4天3夜健行行程，還邀請混障綜藝團團員參加晚會，為盲生打氣，最後一天搭火車賦歸。

我們可以一起做到很多人辦不到的事！籌辦活動的張福宇表示，中橫健行是民國七、八十年代全國高中職、大專生擠破頭報名的夢幻活動，但許多家長擔心中橫崎嶇危險，質疑聲音不斷，特別安排義工陪跑、飛輪有氧等課程，光籌備就花了2年時間，最後有9名盲生參與。

惠明盲校教育組長費峻鴻表示，參與活動的盲生雖然無法用眼睛欣賞，但他們的嗅覺、聽覺比一般人敏感，可以感受山上空氣與大自然聲音，也可用心感受義工及老師轉述的風景。國二張同學說，以前只聽別人說過中橫很陡峭，這次總算能親自感受中橫的麗風景。

(中時 )