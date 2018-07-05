30歲當紅女星爆棄養 老父上節目討2億網友罵翻！

大陸65歲王姓老伯上節目控訴身為當紅女星的女兒棄養。(取自微博)

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中時電子報
網友猜測當紅女星是毛曉彤。(取自微博)

這是張韶涵翻版？日前大陸有一名65歲李姓老伯，親自登上天津電視台某節目求助，稱自己是某30歲當紅女星的父親，控訴女兒紅了之後翻臉不認人，沒給過一毛贍養費，連他去探班也拒絕見面，讓他痛心直言：「臨死前也不會忘了那個情景！」而這名女星身分也引發網友好奇。

影/當紅女明星的父親 上節目討2億贍養費

這位自稱遭女兒棄養的老伯，日前親自上電視節目求助，一開口就是討5千萬人民幣(約台幣2.3億)贍養費，表示女兒是當紅女星，出演過多部古裝劇，身價高達上億人民幣，但成名後一毛贍養費也不給，連禮物都沒有。

有回他親自去探女兒班，在外頭等了半小時，才被工作人員告知，女兒以「父女間有矛盾」為由，拒絕見面，讓他痛心直呼：「臨死前也不會忘了那個情景！」當時他就站在那，心情既麻木、憤怒又無奈。

只是網友卻不太同情這位老伯，「讓我想起了張韶涵的父母」、「意思就是不給5000萬就毀了你，人性在金錢面前屁都不是，支持這個女星棄養，典型的劣質父親」、「5000萬⋯虧你說的出口，養父母是天經地義的事情，但不是說孩子有錢你就可以隨意榨取⋯如果孩子不養你，那孩子不配為人，一開口5000萬誰都能看出你不是什麼好鳥，同樣吸血的父母不配為畜生」。

更有不少人根據節目提供線索，猜測這位被父親控訴棄養的當紅女星，可能就是在《後宮甄嬛傳》飾演瑛貴人的30歲女星毛曉彤。

(中時電子報)

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