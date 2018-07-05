新北》曾找侯友宜參選 洪耀福：只怪國民黨沒徵信

2018年07月05日 18:27 中時 曾薏蘋

民進黨最近主打國民黨新北市長參選人侯友宜因文大宿舍事件，日前侯指，「民進黨曾找過他選其他縣市首長」。民進黨秘書長洪耀福表示，民進黨2008年選舉時，的確徵詢過侯參選嘉義縣長或台中市長，但當時接觸侯，隱約知道侯對參選有顧慮，就沒再深談，只怪國民黨找侯前沒有徵信。

洪耀福說，當初找很多人，民進黨接觸社會各方的人，拔擢各方人才，找他侯時也很多考量，畢竟選舉是很大的事，包括候選人有小老婆、雙重國籍、婚外情、海外帳戶等，考慮很多，當初侯有保留跟疑慮，民進黨隱約知道侯有些事可能對參選有些顧慮，只是顧慮什麼他們不會深究，但若要代表本黨參選，就會進一步深談、調查，一定程度徵信，哪些問題可以解決哪些不能，黨會評估。

他說，國民黨找侯選要有一個動作，就是徵信，當初侯的顧慮，現在發生了，當年若侯友誼代表民進黨參選，國民黨打的一定比現在更強大百倍十倍，國民黨黑資料更多，「你若代表民進黨，國民黨還是會用文化大學打你」，侯友宜不用怨恨，國民黨可能攻得更慘烈，「當年他顧慮是對，只是當時沒有處理好」。

洪耀福表示，這無關藍綠，只是國民黨找侯選時沒有經過徵信，才會出現這麼多漏洞。這事情在發展中，選舉是動態，如何逢凶化吉化險為夷，就看誰犯的錯誤比較多，至於是否致命還不知道。

對於侯友宜認為，民進黨傾全黨之力打他；洪耀福說，金介壽、李慶元是哪一黨？侯友宜在因應危機時，用傳統老政客做法，以為打到藍綠就可以脫身，藍軍或許可以接受這種說法，但中間選民會接受嗎？侯每年收兩千萬、每年漲五元、股權結構是女兒都沒有錯啊？說這藍綠惡鬥，錢又不是民進黨收走。

洪耀福認為，侯太從老政客思維因應危機，沒顧慮一般人想法，對一個人的懷疑跟不信任是惡性病毒，懷疑是致命的事，「開始懷疑時，你做很多事都怪」，侯友宜沒把這事講清楚，當一般百姓對他開始懷疑時，埋下懷疑種子就會很快擴張，政治人物面對事情態度，侯本身就是強悍警察，第一線拼搏的人，但當上政客時，什麼都推給別人，選舉時跟你當警察會差那麼多，顯然態度是很重要。

(中時 )