台南》市長選戰拚面子也拚裡子 藍綠兩黨發言人狹路相逢

邱莉莉今年除了挑戰連任議員，也同時身兼民進黨台南市長參選人黃偉哲的發言人。（邱莉莉服務處提供）

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洪玉鳳除了參選連任議員，今年身兼國民黨台南市長提名人高思博陣營的發言人。（洪玉鳳服務處提供）

台南市年底9合1選舉剩不到半年，國民黨與民進黨的台南市長參選人頻頻隔空交鋒，藍、綠兩黨市長參選陣營發言人洪玉鳳與邱莉莉也剛好在中西區、北區的議員選戰中狹路相逢，兩人都是資深議員，成為拚面子也拚裡子的一場選戰。

國民黨與民進黨台南市長提名人高思博、黃偉哲近日進入短兵相接隔空叫陣階段，兩陣營的發言人洪玉鳳、邱莉莉不僅在市長參選政策辯護中各為其主，在中西區、北區的選戰上同樣藍、綠狹路相逢。

洪玉鳳與邱莉莉算是同選區老對手，邱莉莉在議員連任超過5屆、洪玉鳳6屆，彼此選舉對壘相當熟悉。這次除了議員選區再度對決，巧合同為市長參選人的發言人，雖壓縮經營議員選戰時間，但同樣增加曝光度，更承擔自己的政治行情可能連結市長選情起伏的風險。

相較於其他選區，中西區、北區屬府城舊城區，兩黨市長參選人的發言人同為民意基礎深厚的資深議員，在此處過招，確切反應府城政治結構的基本盤，選民投票行為等於是老府城人對政治的想法，成為兩人對決的觀戰重點。

洪玉鳳、邱莉莉兩人今年同樣面臨同黨後起之秀的挑戰，國民黨有中西區光賢里長楊隆郡首度參選議員，民進黨更有首次參選議員的沈震東、黃偉展在後虎視眈眈，新人的選舉實力都讓兩位沙場老將不敢輕忽。

(中時 )

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