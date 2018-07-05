陸商務部：美向全世界開火 中方將被迫反制

大陸商務部新聞發言人高峰就中美貿易戰提出「三不」：面對威脅不低頭，捍衛自由貿易不動搖，不打貿易戰第一槍。（圖／中新社）

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中時電子報

全球股匯市近日都受到即將發生的中美貿易戰的問題發生大幅波動，中國大陸商務部今天對此表示，中國出口到美國的商品有大部份是美國企業或其他國家的外資企業所生產，美方啟動徵稅的措施打擊了全球產業鏈和價值鏈。簡單來說，美國是在向全世界開火，也在向自己開火。

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據大陸商務部網站報導，今天在例行記者會上，許多媒體都非常關注美國即將於6日啟動對中國大陸徵稅的議題。商務部發言人高峰在回答媒體提問時表示，中國作為經濟全球化和全球產業鏈的重要支持者和參與者，很多出口產品都是在華外資企業生產的產品。根據分析，美方公佈的所謂340億的徵稅產品清單中，有約200多億，大概占比約59%是在華的外資企業生產的產品。其中，美國企業佔有相當的比例。

高峰強調，可以看出，如果美方啟動徵稅，實際上是對中國和各國企業、包括美資企業的徵稅。美方措施本質上打擊的是全球產業鏈和價值鏈。簡單來說，美國是在向全世界開火，也在向自己開火。

至於美國對中國輸美產品加徵關稅後中方可能的回應，高峰表示，美方近日再次威脅，要對中方全部5000億美元輸美產品徵稅，不僅如此，美國對其他國家和地區的貿易夥伴也發出了類似威脅。這種舉著關稅大棒四處要挾的貿易霸凌主義，是逆時代潮流的。中國既不會在威脅和訛詐面前低頭，也不會動搖捍衛全球自由貿易和多邊體制的決心。

對於美國7月6日實施徵稅後，中美貿易戰是否正式開始？高峰認為，美方挑起了這場貿易戰，我們不願打，但為了維護國家和人民的利益，必要時不得不打。中方絕不打第一槍，但如果美方實施徵稅措施，中方將被迫進行反制。

(中時電子報)

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