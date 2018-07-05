世足人物》法國戰烏拉圭 老爸對上乾爹？

2018年07月05日 18:39 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「高盧雄雞」法國6日晚間10時將在俄羅斯世足賽8強對決「天藍軍團」烏拉圭，法國當家前鋒「小王子」格里茲曼（Antoine Griezmann）特別有感。他形容自己是半個烏拉圭人，嚮往烏拉圭的足球精神，烏拉圭隊長高定（Diego Godin）是他在馬德里競技最要好的隊友，高定還是他兩歲半女兒蜜亞的乾爹。

「高定是我最要好的朋友，也是我為何決定和馬競續約的關鍵，」格里茲曼說：「我們不論訓練或離開球場都膩在一起。要跟好朋友比賽真的很困難，因為我們知道彼此的一切，還有吉曼奈茲（Jose Gimenez）也是我的馬競隊友。」

格里茲曼（左一）在烏拉圭拿到世足門票後，穿著高定的烏拉圭球衣，到馬德里機場迎接高定（中）、吉曼奈茲（右二）兩位馬競戰友歸隊。（取自推特）

烏拉圭去年拿到世足門票後，高定和吉曼奈茲飛回母隊報到，格里茲曼還去馬德里機場接機，並且穿著高定的烏拉圭球衣。作為一個在西班牙踢球的法國人，格里茲曼會看烏拉圭聯賽的轉播，他還支持烏拉圭球隊佩納羅爾，弄了一件有他的姓氏的佩納羅爾球衣，也對烏拉圭的傳奇球星如數家珍，甚至是1950年代的。

格里茲曼與烏拉圭的愛，要回溯到2009年他效力於皇家社會時。當時總教練拉薩特（Martin Lasarte）就是烏拉圭人，格里茲曼在他麾下以18歲之齡上演職業生涯觸女秀，兩人情同父子，迄今都還保持聯絡。

「還有我在皇社的烏拉圭隊友布耶諾（Carlos Bueno），教我怎麼煮跟喝瑪黛茶（南美特產），每個球季我都有1到2個烏拉圭隊友，所以這次遭遇對我而言是非常激動的。」格里茲曼說。

烏拉圭在足球場上以「查魯亞之爪」（la garra charrua）的奮戰精神著稱，也令格里茲曼尊敬而嚮往。「他們總是團結一致、一起拚戰，那種精神非常美麗，因為我在馬競的每一天都能感受到。另外像卡瓦尼（Edinson Cavani）這樣的前鋒，他會為了追球而跑10000次，不論是為進攻或防守都從不放棄，還有高定，他們讓我覺得想當烏拉圭人。」

格里茲曼說自己是半個烏拉圭人，展現出浪漫的情懷，但烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）可不領情，直說格里茲曼就是個法國人，「他才不懂當個真正的烏拉圭人是什麼感覺！」畢竟交情歸交情，格里茲曼還是會告訴他的法國隊友們，如何突破高定、吉曼奈茲這組鋼鐵防線的秘訣啊。

(中時電子報)