遠東百貨餐飲饗美食 持HAPPY GO享5％現金回饋

HAPPY GO即日起推出HAPPY饗美食活動，選用遠銀HAPPY GO信用卡及friDay錢包，可獲10％點數回饋。（HAPPY GO提供）

友善列印
中時

HAPPY GO即日起至8月31日首度聯手遠東集團旗下遠東百貨、遠東SOGO、遠企購物中心、巨城購物中心及Mega50餐廳等24個通路，集結超過200家特色主題餐飲，推出「HAPPY饗美食」，鎖定2至4位用餐人數，讓全齡客層卡友可與親友共享美食，通路也可發揮既有優質服務，運用「點數」助攻強化會員經營。

期間卡友單筆消費滿指定金額，同時選用遠銀HAPPY GO信用卡或friDay錢包綁定遠銀HAPPY GO信用卡消費，最高享點數10%回饋，周年慶期間有2：1點兌換活動，等同可享5%現金回饋，還可抽五星飯店住宿券、美食兌換券等萬元好禮。

由於觀察到百貨餐飲反客為主躍升主力消費，HAPPY GO行銷暨業務群副總經理李明城表示，百貨及購物中心已跳脫單純的購物需求，轉變為提供民眾休憩、放鬆及聚會的場域，因此餐飲需求增加，百貨及購物中心「除差異化的服務，會員的深度了解與經營更不可少」。

從GO SURVEY市場研究顧問針對「百貨餐飲消費習慣」調查顯示，有75%的受訪者每月至少去百貨餐廳用餐一次，有21%的民眾會特別請假到百貨餐廳和親友聚餐；以菜色來看，日、台及港式料理仍是國人最愛，韓式料理則受年輕族群青睞。

同時，因應遠東百貨、遠東SOGO及巨城購物中心陸續有20家全新餐飲登場，31日前也推出人氣新店「HAPPY饗新鮮」的票選活動，參與卡友有機會獲HAPPY GO點數100點及威秀影城電影票。

(中時 )

海之夏祭 玖壹壹義氣上陣 鐵道局成立「台南市鐵路地下化」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。