遠東百貨餐飲饗美食 持HAPPY GO享5％現金回饋

2018年07月05日 18:45 中時 郭家崴

HAPPY GO即日起至8月31日首度聯手遠東集團旗下遠東百貨、遠東SOGO、遠企購物中心、巨城購物中心及Mega50餐廳等24個通路，集結超過200家特色主題餐飲，推出「HAPPY饗美食」，鎖定2至4位用餐人數，讓全齡客層卡友可與親友共享美食，通路也可發揮既有優質服務，運用「點數」助攻強化會員經營。

期間卡友單筆消費滿指定金額，同時選用遠銀HAPPY GO信用卡或friDay錢包綁定遠銀HAPPY GO信用卡消費，最高享點數10%回饋，周年慶期間有2：1點兌換活動，等同可享5%現金回饋，還可抽五星飯店住宿券、美食兌換券等萬元好禮。

由於觀察到百貨餐飲反客為主躍升主力消費，HAPPY GO行銷暨業務群副總經理李明城表示，百貨及購物中心已跳脫單純的購物需求，轉變為提供民眾休憩、放鬆及聚會的場域，因此餐飲需求增加，百貨及購物中心「除差異化的服務，會員的深度了解與經營更不可少」。

從GO SURVEY市場研究顧問針對「百貨餐飲消費習慣」調查顯示，有75%的受訪者每月至少去百貨餐廳用餐一次，有21%的民眾會特別請假到百貨餐廳和親友聚餐；以菜色來看，日、台及港式料理仍是國人最愛，韓式料理則受年輕族群青睞。

同時，因應遠東百貨、遠東SOGO及巨城購物中心陸續有20家全新餐飲登場，31日前也推出人氣新店「HAPPY饗新鮮」的票選活動，參與卡友有機會獲HAPPY GO點數100點及威秀影城電影票。

(中時 )