獨／熱戀3個月女友身材火辣！許仁杰嗨喊「累積5年的福氣」

許仁杰（右）與女友交往約3個月。（翻攝亞希臉書）

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許仁杰女友身材火辣。（翻攝亞希臉書）
許仁杰女友身材火辣。（翻攝亞希臉書）

「星光一班」許仁杰曾歷經前女友病逝打擊、長達3年走不出傷痛，單身5年的他近日傳出好消息，4月與大他3歲的上班族女友「亞希」交往，擁有纖腰、D奶的亞希常在臉書分享性感照、身材火辣，許仁杰今接受本報電訪笑說：「這算是我的福氣吧！累積5年的福氣終於一次還我了！」

許仁杰表示，兩人透過友人介紹認識超過半年，4月密集接觸進而交往，兩人以結婚為目標，雙方家人都非常祝福，尤其他住在高雄的阿嬤最開心孫子「終於想開了」；亞希雖比他大3歲，但2人合照毫無違合感，許仁杰嘴甜誇女友「保養得宜」，32歲的他計劃最快明年、最慢3年內把對方取回家。

許仁杰坦言曾掙扎公開戀情是否影響演藝事業，「但後來想一想，其實現在演藝圈、粉絲心態都比較公開、大放，就覺得不用刻意迴避，但也沒有想要高調啦」！不擔心戀情曝光，許仁杰煩惱的是如何給對方安全感，「畢竟演藝環境五光十色、誘惑多，但我非常在乎這段關係、想走得長久」。

他歌曲〈單身剛好〉，因符合前一段悲痛戀情而大受歡迎，不擔心現在再唱歌迷無法接受？許仁杰坦言近期唱這首歌，會想到「毫無說服力怎麼辦」，正學習用演員角色詮釋歌曲：「我可以調整心態，唱出『幸福版』的〈單身剛好〉。」他下半年因接演的戲劇延遲殺青，影響發片計劃，「希望努力在今年底前推出單曲」。

(中時 )

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