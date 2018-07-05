當紅時因手術半癱 李珮菁坐輪椅40年「好想站起來」

2018年07月05日 18:46 時報周刊 林彥君

李珮菁日前上哈遠儀主持的節目。

李珮菁日前上《改變的起點》，她23歲歌唱事業正處高峰期，因一場手術半身癱瘓，人生變調，她說：「開完刀的時候，我醒過來的那一剎那，我覺得好痛啊，真的痛死了，我眼淚一直流下來，一直發抖一直叫，每一次我要躺下去的時候，我覺得好像刀子在我的肚子上劃一圈」，想起當年痛苦手術回憶，至今讓她仍久久無法釋懷。

她癱坐輪椅40年如今靠著積極復健與現代醫療，「我的神經功能恢復60%，現在站起來的時候，可以感覺到腿可以施力」現在李珮菁最大願望就是:「努力賺錢，到美國買400萬的鐵鞋，讓自己再站重新站起來。」

李珮菁當年紅遍大街小巷，以一首〈我愛月亮〉贏得「月亮歌后」的封號，她透露這首歌被多位大牌歌手退貨，還被視為「荒誕怪歌」，而詞曲創作者是她的表哥，最終李珮菁親自詮釋，在保守的年代還加入RAP說唱元素，李珮菁說當時還被唱片公司說:：「又講話、又唱歌，這怎麼會紅？」

她也透露曾經在演出前遲到，來不及換表演禮服，直接穿著襯衫與牛仔褲就衝上台開唱，她說當時唯一的念頭就是 :「糟糕了，所有的歌星都穿長裙、穿禮服，只有我一個人穿牛仔褲在唱歌」未料老闆居然稱讚效果極佳，也促使後來演出都以帥氣褲裝上場，她說: 「從那次開始，我的表演全部都是牛仔褲跟襯衫，甚至於有300條褲子。」

(時報周刊)