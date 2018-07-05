樂見市長辯論檢驗市政 丁守中：兩岸議題無從迴避

2018年07月05日 18:39 中時電子報 綜合報導

年底市長選戰開打，台北市長柯文哲表示將辦6場政見發表或辯論會；國民黨台北市長參選人丁守中則表示，樂見選舉回歸市政議題，各界可藉此認真檢視台北城市競爭力為何大幅衰退？為何市民低薪窮忙？至於媒體關心柯文哲是否會藉辯論市政迴避兩岸議題？丁守中則說，兩岸事務或不是市府主管，但市府施政、市民福祉也和兩岸關係有關，因此未來辯論，兩岸議題也無從迴避。

至於中選會公布北市長選舉經費上限為8747.5萬元，柯文哲自誇只有他才能作到。丁守中則說，柯文哲上次選舉經費就遠遠超過八千萬這個數字，現在說只有他自己作到，「其實是自己打臉」。

他也說，目前為止他的選舉是小米加步槍，主打基層拜會請託，參加里長座談，深入了解市政缺失與需求，加上志工參與，根本花不到甚麼錢，更不用請客吃飯。尤其他過去每次參選立委都會有選舉剩餘款可保留，以做為未來四年延聘助理與辦公室支出使用，未來也會盡量按這個方向做到。

丁守中今天下午赴市黨部開會，作了以上表示。他也說，回歸市政議題是件好事，所以他非常樂意參加。大家也可以來檢討柯市府施政太差，沒有具體建設，城市競爭力大幅下滑等嚴正問題。

丁守中也說，現階段他努力勤跑基層、市場或人群聚集場合，公開行程非常多，只是參加很多社團、團體的大型活動，配合團體要求才未公開給媒體。同時所有行程都會通知議會黨團，由黨團和議員根據各自需要安排出席。許多議員也已取得他部分政見列為共同政見，準備加以推動。

但丁守中也承認，文宣網路方面還在積極建構，需要多加強，以有效爭取年輕人支持。所以未來會針對年輕人喜歡的通路方式，使用社群媒體、影音、微電影、漫畫或貼圖等，讓他的市政主張做更有效地傳達。

(中時電子報)