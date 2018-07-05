暑假高溫炎熱 慎防爆胎 最高可罰6千元

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夏天氣溫較高，爆胎事故也因此增加，高速公路局呼籲，用路人於上路前做好車輛保養及檢查。 依「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處駕駛人新台幣3千至6千元罰鍰。

高公局表示，針對輪胎保養部分，應經常檢查胎紋、胎壓、輪齡使用正常，輪胎是否有硬化、龜裂或過度磨耗等異常情形。為提醒駕駛人了解愛車輪胎使用狀況，高公局特別協商服務區經營廠商提供胎紋深度計及胎壓偵測器，歡迎駕駛人向各服務區的服務台或保全人員借用或尋求協助檢測。另外，服務區保全人員也在停車場進行走動式巡檢，如有發現胎壓明顯未符標準或胎紋深度不足車輛時，會主動提醒用路人注意。

行車途中如遇爆胎，高公局提醒，切勿急踩剎車，應放開油門減緩速度，緊握方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路肩，另車輛故障或遇緊急狀況時，應先啟亮危險警告燈，儘可能將車輛逐漸滑離車道停在外路肩上，並在車輛後方50至100公尺處，豎立車輛故障標誌警示後方來車。

待援期間，車上所有人員都應下車至車輛下游護欄外或安全處所，路側如無護欄，則於故障車輛下游適當處待援，並「面向車道」以隨時警戒後方來車，儘速撥打1968免付費路況通報電話，向交控中心請求救援服務。

(中時 )

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