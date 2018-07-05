AMOi-AMOi兒童樂園爽玩 上廁所竟被闖入要合照

2018年07月05日 18:54 中時 蔡琛儀

AMOi-AMOi在遊樂園開心玩樂。(RED PEOPLE提供)

大馬搞怪女團AMOi-AMOi來台為首張同名EP宣傳Longstay，4人在台北每日卻被通告佔據，一直想放假，經紀人前一晚騙她們通告是「華西街吃蛇肉」，四人擔心到失眠，隔天才知道是去兒童樂園，讓4人圓夢玩耍。除了玩，也要進行人氣考驗，花了2小時順利達標和50位粉絲合照，還臨時在餐廳辦起簽名會，有趣的是，還有粉絲追進女廁要求合照。

4人在遊樂園少女心大噴發，開心吃冰淇淋、瘋狂自拍，還玩起「海盜船真心話大冒險」，膽子小的Stella慘輸，她猶豫10分鐘仍放棄請May代打，她則改聞May腳臭味；團員加碼爆料，Stella其實還有個怪癖，就是喜歡抓腋下再默默拿起來聞，被抓包好幾次，受封「聞腋少女」。

AMOi-AMOi首場簽唱會將於29日舉辦，屆時恩師黃明志將出席打氣與驗收，團員形容是「百日迎得黃明志歸來」，原來團員一直想讓師父見證第一次公開活動，卻因工作一延再延，喬了三個月才終於定案。他們還祭出「制服誘惑」，量身打造專屬水手制服亮相，還染了新髮色，揮別長達半年的亮橘色頭，少琦開心說：「終於不用再當4顆發霉的橘子了，每天看都覺得好膩，再不給我換髮色我要自殺！」

(中時 )