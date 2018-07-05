鐵道局下半年標售 高鐵車站特定土地

2018年07月05日 19:01 中時 王思慧

交通部鐵道局於6月11日整併交通部高速鐵路工程局與交通部鐵路改建局後，首次辦理標售高鐵桃園、新竹、台中、台南車站特定(地)區土地共24筆土地，計22標，標售總價約226億餘元，並訂於8月6日上午11時整開標。

桃園車站特定區民間企業爭相插旗，國壽、華泰攜手進駐產專區，打造全台首座美式露天型outlet；冠德注入住宅及商場營運經驗，機場捷運A19站桃園體育園區將成為複合式健康城；又內政部都市計畫委員會已於2014年7月29日審議修正通過「桃園航空城特定區計畫案」，加速成為全台自由貿易重要核心指標。

新竹車站特定區由於新竹科學園區三期、知識經濟旗艦園區、國際綠能智慧園區及新竹世博館等重大建設，已加速帶動地區開發並成為國際重要科研核心。自2013年起竹科從業人口已突破15萬人，並呈逐年攀升趨勢，帶動特定區進駐人口成長加速，鐵道局進一步表示，設定地上權招商案暐順經貿大樓去年完工營運，再加上竹北百貨商場6+Plaza廣場開幕，更帶來完善生活機能，本次推出毗臨高鐵新竹站體商業區土地標售，投資商機錯失不再。

至於台中車站地區有高鐵、台鐵及捷運三鐵共構，擴大運輸版圖，都市計畫同時考量商業、購物及居住等機能，拓展無限增值前景。台南車站特定區則有便利的大眾運輸系統，台鐵沙崙支線可於20分鐘內到達市中心，特定區公共設施比例高，均已完成開發，環境品質優良。

行政院並已核定中央研究院計畫於本特定區內設置「南部院區」，及科技部、經濟部於產專區設置綠能研發中心及示範場域，打造「沙崙智慧綠能科學城」，已於3月31日舉行動工典禮，將帶動南部學術研究發展空間，增值可期。

鐵道局表示，本次標售土地，投標期間自公告日起至民國8月6日上午10時開啟郵政信箱前，並訂於8月6日上午11時整於鐵道局13樓1301會議室開標。歡迎有興趣者參加投標，相關訊息請至鐵道局網站www.rb.gov.tw查詢，或致電鐵道局02-80723333分機5301、5302、5303洽詢。

(中時 )