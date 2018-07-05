瑪莉亞最快周日變強颱 下周二影響台灣

2018年07月05日 19:01 中時 廖德修

最近中南部大雨不斷，下周可能輪到北部要小心了！氣象局預報員張承傳表示，輕度颱風瑪莉亞在台灣東南方的太平洋上向西北前進，由於海上水氣不少，預計今晚至明天增強為中颱、周日（8日）再發展為強颱。如果行經路線不變，最快下周二（10日）、周三影響台灣，直接登陸的機會雖很低，但仍要小心外圍環流所帶來的豪雨或大雨。

張承傳說，瑪莉亞颱風的行進路線主要是受太平洋高氣壓的影響，此一高壓帶在夏季是位於日本、韓國北方上空；如果威力夠強，就會壓迫瑪莉亞颱風往南行進，其暴風圈邊緣就可能掠過台灣北部海面、甚至北部海岸，形成擦邊球。

不過氣象局指出，目前太平洋高壓的力道稍弱，預測瑪莉亞颱風在接近或通過琉球群島後，行進方向應該就會偏北，直接朝日韓而去，對台灣北部陸地的威脅並不大。但颱風過後外圍環流仍會帶來豐沛水氣，必須提防強降雨，山區尤其要小心。

天氣風險公司則指出，瑪莉亞颱風距離台灣還有2000餘公里，關於其未來的行進方向，美國、歐洲氣象機構的預報也不一樣。美國方面認為瑪莉亞將從日本九州南方海面經過，歐洲則認為會通過日本沖繩一帶，並且有機會更接近台灣北部；可見雙方的預報的確有些差距。

氣象局說，從目前瑪莉亞颱接近琉球時的預測路線來看，大致上形成一個扇面，最南邊和最北邊相距約1000公里，在這個範圍內颱風都可能通過，再過2、3天可能會比較明朗。

(中時 )