香港直擊／巨石強森為新片學會中文？！答對題目嚇壞鄭裕玲

2018年07月05日 19:05 中時 徐桐炘

巨石強森和鄭裕玲互動逗趣。（自攝）

好萊塢電影《摩天大樓》由巨石強森（Dwayne Johnson）、妮芙坎貝爾（Neve Campbell）和台灣演員昆凌等人主演，該片於5日舉行香港宣傳記者會，演員都很興奮能來到片中設定的主場景，巨石強森先是搞笑自我介紹：「我是丹佐華盛頓！」還頻頻假裝聽懂粵語，和香港主持人鄭裕玲互動逗趣，主動告訴對方：「妳可以用中文或廣東話問我！」

鄭裕玲配合巨石強森要求，用粵語詢問他如何準備角色，結果他答非所問：「我很榮幸可以成為最性感的男人...。」引起全場爆笑。接著有香港記者又用粵語詢問如何保持身材，還沒等鄭裕玲翻譯，巨石強森擅自回答：「我每天早上去健身房！」誤打誤撞意外答對題目，讓鄭裕玲大吃一驚，他笑說：「因為我很常被問到這個問題。」讓人見識到他在鐵漢形象外幽默風趣的一面。

其實巨石強森曾被方言老師稱讚：「耳朵很敏銳！」雖然電影裡中文和廣東台詞不多，但劇組用心請來方言指導，飾演巨石強森妻子的妮芙把台詞在手機裡，在片場和私人時間都不斷練習，巨石強森則喜歡在拍攝現場排練，請老師說出台詞後多次複誦，他也很快掌握聲調訣竅，試過幾次就迅速過關。

巨石強森也談到對亞洲粉絲的重視，他表示超級英雄片從10年前的《鋼鐵人》開始崛起，自己卻始終沒有接到超級英雄的劇本，但他當時轉念一想：「全世界都有觀眾，我想說不定最該做的事情是和華人粉絲建立好關係打入亞洲市場。」他也成功打響個人品牌，近年更加入電影《野蠻遊戲》、《玩命關頭》系列，此次參演原創獨立電影《摩天大樓》，該片12日在台上映。

(中時 )