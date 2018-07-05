竹縣警宣導反毒 籃球、機器人來助陣

2018年07月05日 19:20 中時 莊旻靜

新竹縣警察局為了宣導反毒、反詐騙、防制危險駕車等相關知識，不僅舉辦籃球賽，還在場邊透過闖關遊戲，加深學生印象。（莊旻靜攝）

青春不留白，但也別染黑！新竹縣政府警察局為了向年輕學子宣導反毒，不僅舉辦籃球比賽，更請來智能機器人在球場旁展示，推廣科技知識，另類宣導反毒相關知識。

新竹縣警察局舉辦「暑期預防犯罪宣導活動－熱情洋溢3對3籃球賽」，由縣府祕書長蔡榮光主持開球，他也呼籲青年學子應利用暑假期間，從事正當休閒活動，遠離毒品及黑暗，留下彩色回憶。

警方表示，這次籃球賽分為為國中男子、女子組、高中男子及女子組等4組，約有400人現場較量球技，同時宣導「防制危險駕車、拒絕毒品、反詐騙、小心打工陷阱及注意戲水安全」，結合縣府舉辦「暑假樂活FUN一夏」系列活動，還有義民中學太鼓隊表演，場面熱鬧。

警察局特別商請專業IC載板研發、製造廠「恆勁科技公司」新竹廠，在活動現場展示2具智能機器人，推廣機器人科技知識，也讓青少年有接觸學習的機會，啟發科技發展潛能。

除此之外，警局也在球場旁規畫各式宣導攤位，例如刑警大隊提供九宮格丟沙包、交通警察隊投籃機、少年竟查對俄羅斯轉盤、婦幼警察隊電流急急樂等闖關遊戲，帶領民眾認識現今常出現的毒品類型、交通、反詐騙等相關知識。

新竹地方法院檢察署檢察長姜貴昌也到場，鼓勵青少年要勇敢拒絕毒品，警察局副局長詹忠也期許年輕人，過健康、有意義的人生。

(中時 )