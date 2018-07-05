國內外6隊藝師齊高雄駐校交流皮影戲文化

2018年07月05日 19:20 中時 李義

台灣戲偶的製工精緻。（高史博提供）

東西方皮影戲偶大不同，將在高雄偶戲節相遇。（高史博提供）

東西方皮影戲在高雄偶戲節交會，2009年被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產傳承人的土耳其成吉思．歐塞克也來台，與美國、香港及在地的皮影戲偶師各展所長，引領觀眾窺探東西方皮影戲差異。

高雄市歷史博物館大力保存獨有的無形文化資產「皮影戲」，今年更邀來東西方的皮影戲大師，與在地的皮影劇團一起展現皮影戲獨特的魅力。

土耳其成吉思創作的皮影戲劇碼融合了傳統土耳其故事與現代議題，並加強操作戲偶手法，賦予皮影戲新生命，至今獲獎無數。

表演皮影戲逾40年的中國一級演員「香港建新藝術團」李建新團長，則以全新獨一無二的光影戲模式，帶來耳目一新的表演方式。

美國國家說故事網得獎者傑夫‧吉爾，攜手加拿大說故事獎得主安‧格拉佛，以生動有趣的肢體語言搭配操偶技巧、花式翻花戲，呈現不一樣的偶戲世界。

高雄觀音山東華皮影劇團、永興樂皮影劇團及高雄皮影戲劇團的資深操偶師，則秀出代皮影戲之美。

高史博館表示，東西方皮影戲各有特色，東方戲偶製作精細，人物服飾講究，西方的歐洲又分為中亞與歐洲體系，與美國體系又大不同，歐洲系的中亞系融合有東方特質，美國系創作者的抽象慨念是主軸。

另外樂器也大不同，西方會以當代音樂，例如小提琴，甚或是現代電子樂器結合，東方是鑼鼓樂器的現場演出。

館長楊仙妃表示，東西方皮影戲發展迄今，也開始有了互動交流，逐漸跨越東西文化，表演形式與手法有融合後再創新，更貼近觀眾，也吸引不少年輕族群的觀賞。

六組藝師於暑假期間進入北高雄6所中小學校園，6日展開為期10天的駐校計畫，並將於7月15日於高雄市皮影戲館舉行成果發表會。

(中時 )