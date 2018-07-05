男童全身癱軟口吐白沫 善化警開道送醫救一命

2018年07月05日 19:42 中時 鄭雅文

由警方開道抵達醫院。（善化分局提供）

感謝熱心警員！4日中午一名男子駕車神情緊張到善化派出所前向警方攔車求救，表示車內2歲小孩，全身熱痙攣、眼睛上吊、口吐白沫失去意識正由母親抱著在車上，請求警方幫忙，善化警分局善化派出所警員立刻開道護送小孩到就近醫院急救。

警方衝了近1公里，順利將2歲男童送至宏科醫院救治，事後男童母親在臉書PO文表示感謝，並陳述原本4日中午11點與先生帶2歲男童到善化吃午餐，沒想到男童因為感冒，突然熱痙攣、眼睛上吊、口吐白沫，她怎麼叫都沒反應，先生情急之下到善化派出所求救，非常感謝警員幫忙。

警方表示，善化警分局善化派出所警員王國村、江宗賢、黃依璇、警專實習生許尚恩，在執行轄內10點至12點的交通稽查勤務後到達派出所前時，巡邏車尚未停妥，就見到男童父親駕車前來求救，希望警方幫忙開道將男童送醫。

警員王國村、江宗賢當下即刻救援，立即開啟警示燈、鳴警報器，讓男童順利抵達醫院，經醫院緊急搶救後，小孩已恢復意識，無生命危險，並順利轉院至柳營奇美醫院治療中。

碰巧遇到救援行動，警專實習生許尚恩表示，對此次學長們開道護送民眾就醫的初體驗，有一股莫名的感動與責任，也將傳承警察為民服務的熱忱。

(中時 )