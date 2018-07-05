味全醬油勇奪「食品界米其林」獎章

味全醬品團隊與iTQi主席Eric de Spoelberch(左一)、比利時駐台辦事處處長 Rik Van Droogenbroeck(右三)及英國BBC電台主廚 Alan Coxon(右一)合影。（圖／味全提供）

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味全淬釀系列醬油連續3年獲頒iTQi三星獎章，新推出的270天釀造系列，首次參賽即取得亮眼成績。（圖／味全提供）

味全今（5）宣布，味全淬釀系列醬油及味全古釀醬油270天釀造系列，勇奪有「食品界米其林」之稱的iTQi「風味絕佳獎章」，在獲獎的12支台灣醬品類中，味全就囊括7支，為台灣醬品類的最大贏家！

味全表示，國際風味暨品質評鑑所(iTQi)頒發的「風味絕佳獎章」，是世界各地食品業者爭相競逐的榮耀與肯定，今年有來自90個國家、1,850項產品入選，台灣醬品類產品獲獎共12支，其中，味全淬釀系列及近期新上市的味全古釀醬油270天釀造系列，就囊括7支。

味全指出，味全淬釀系列已連續3年獲頒iTQi三星獎章，新推出的味全古釀醬油系列，更是首次參賽就取得亮眼成績，證明味全60年的製醬技術已達到世界級的水準。味全並強調，味全醬油傳承60年的釀造技藝，自2015年開始，即全系列使用美國IP認證的非基因改造脫脂黃豆片、一級小麥等自然原料，作為釀造醬油的原料。

據味全介紹，今年5月推出的270天釀造系列頂級醬油，包含「古釀醬油」、「薄鹽醬油」及「柚子風味醬油」，遵循古早製醬「夏製麴、秋發酵、冬熟成」的節令時序，以科學控溫模擬季節溫度，投入兩倍原料，細作慢釀長達270天，釀造時間更長、更厚工。味全自詡，除了美味要做到國際水準，更要讓消費者吃得健康、安心！

(工商 )

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