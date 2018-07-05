歷年最少！陸生學士班錄取733人 我招陸生制度快玩不下去

2018年07月05日 19:24 中時 林志成

今年陸生來台就讀學士班分發昨放榜，計有75校共錄取733人，是2011年台灣開始招陸生以來最少的一次；錄取陸生最多前5名學校依序為淡江、銘傳、文化、逢甲及輔仁。陸生聯招會擔心，如果未來大陸給的名額繼續減，這個制度「將玩不下去」。

我國從2011年開始招陸生，在兩岸協商下，學士班第一年核定的招生名額是1488人，之後逐年增加，2016年達到最高峰的2136人，但去年民進黨執政後，兩岸關係不佳，大陸只願給1000人，今年更只剩800人。

今年教育部共核定84校787個學系來爭取這800個名額，依照共同考科加權後總分高低排序，未達各省市本科二批分數線者皆不予分發，昨天正式放榜，榜單可至陸聯會網站查詢(http://rusen.stust.edu.tw/)。

陸聯會總幹事、南台科大副校長張鴻德表示，今年我國大學學士班招陸生，共有1578個陸生報名，最後錄取733人，錄取率46.45％。但相較於去年有1906人報名，今年一舉少了328人，是一大警訊。

從招生結果來看，一般大學共有54校錄取614人，科技校院21校錄取119人；國立大學共錄取135人。今年總共錄取733名陸生、招生達成率91.63％，比年的944人、94.40％，狀況更差。招最好的前5所學校是淡江56人、銘傳48人、文化47人、逢甲46人、輔仁43人

陸生喜歡就讀的前10個熱門學類依序為企業管理、財務金融、電機與電子工程、視覺傳達設計、資訊技術、外國語文、產品設計、視覺藝術、建築、綜合設計。

張鴻德憂心的說，因為大陸給的名額少了，今年陸生報考台灣學士班的人比去年少300多人，這是一個惡性循環，名額愈少、報名人數也會跟著降，如果不改善，台灣招陸生這條路「會玩不下去」。

「如果明年大陸只給600個名額，台灣的大學每校都只能分到少少的陸生，那招陸生這條路真的會走不下去。」實踐大學校長陳振貴說，雖然現在兩岸關係不好，但教育交流有必要持續進行，希望大陸不要那麼小氣，應該增加陸生來台名額，才有助於兩岸發展。

(中時 )