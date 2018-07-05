台南》黃偉哲新化、楠西後援會成立 多名觀光業者站台相挺

2018年07月05日 19:37 中時 李其樺

民進黨台南市長參選人黃偉哲（前排中）5日下午在楠西參加龜丹觀光產業後援會成立大會，多名鄉親熱情大喊「黃偉哲當選！」氣氛熱絡。（李其樺攝）

民進黨台南市長參選人黃偉哲今（5）日在新化和楠西兩地成立後援會，多名觀光業者出席相挺。黃偉哲也承諾，未來如果順利當選台南市長，會結合農業和旅遊產業，推出套裝旅遊行程，帶動地方觀光發展。

黃偉哲今天下午來到新化林家園藝參加後援會成立大會，包括市議員參選人李偉智和50多位觀光產業業者到場為黃站台。隨後黃偉哲轉往楠西梅嶺，參加楠西龜丹觀光產業後援會的成立大會，市議員參選人王開玹特別到場支持，黃偉哲與在地鄉親握手寒暄，多名鄉親熱情大喊「黃偉哲當選！」氣氛熱絡。

黃偉哲表示，未來當選後會盡力協助休閒業業者走向合法化，使營運無後顧之憂，並整合業者推出套裝遊程，用打群架的方式來提升競爭力，同時結合旅行社，推出深具台南特色的旅遊套裝遊程，將旅客送到各景點及觀光樂，增加業者收入，未來也會加強協助參加國際旅展與推介。

黃偉哲表示，台南其實是一座非常溫暖、友善又貼心的城市，針對多元需求，提供多樣化社會服務，讓城市更有吸引力與競爭力，承諾會與大家共同努力，打造台南的觀光旅遊成為最溫暖友善、慢活享受的城市。

(中時 )