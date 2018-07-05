衰！女散步遭落葉砸中 腦震盪鼻骨需整形

2018年07月05日 19:41 旺報 孫曜樟

大陸南寧市日前發生一件離譜的意外事件，一名都姓女子在社區散步回家的路上，被一棵棕櫚樹的掉落葉子砸中，竟造成她受有腦震盪、鼻骨骨折和額面部軟組織撕脫傷，醫療費用要高達數萬元（人民幣，下同），目前，家屬和物業正就賠償進行協商中。

受害都女士住在南寧仙葫大道上的金地世家社區南區，６月間在社區散步回家的路上，被一棵棕櫚樹的掉落葉子砸中，她指稱，當時還在和同事聊天，正聊著時掉下來個東西砸中頭頂，被砸中後沒想過會有那麼嚴重後果。剛開始她以為只是鼻子出一點血，沒想到後來血越擦越多，她趕緊打電話給自己老公，讓他下樓來送自己去醫院。

經醫生檢查發現，都女士鼻子上的傷口大約有10釐米這麼長，最後醫生給出的診斷結果竟是腦震盪、鼻骨骨折和額面部軟組織撕脫傷。目前，都市女仍在醫院住院治療，並為此花費了7000元的治療費用。

事情發生後，都女士也是第一時間聯繫了社區物業，物業的相關負責人在家屬的要求下，只到醫院看望過自己一次，並交了2500塊錢的費用。都女士向媒體投訴說，我需要做鼻骨裡面的修復，得1萬塊錢吧，我就想讓物業把責任負起來，把我們的醫藥費給報了。

金地世家物業管理處主任黃先生說，那天晚上出了事情，我也陪著家屬到了12點。公司的意願就是走法律程式，該付多少賠償多少，公司這邊不會拖欠。”現在我們也是請了工人，把還沒掉的樹枝清完了，我們也怕這種事情第二次發生。

(旺報 )