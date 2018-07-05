水果價跌 蔡英文：周六到總統府買農產品

友善列印
工商

繼香蕉、鳳梨之後，火龍果價格也面臨崩盤，蔡英文總統今天親上火線，在臉書上為周六即將開放的總統府農產品展售促銷，她說，當季的火龍果和芒果都可以在這邊買到，「這次還會有羊奶冰淇淋喔！」「想吃好吃的農特產，就到總統府來買！」

總統府上個月初首度開放讓青年農民擺攤銷售優質農產品，銷路不差，由於繼香蕉、鳳梨之後，進入盛產的火龍果等水果價格也迅速下滑，蔡英文總統周三才在民進黨中常會中表達關切，不滿的質問農委會「你們告訴我下一個會是哪種水果？」

為協助農民促銷，總統府日前已宣布，7月7日（周六）上午8時至下午4時開放參觀，當日9時並在總統府博愛路側設有農產品展售攤位，現場展售烏龍茶、葡萄、香菇、羊乳、火龍果、水梨、咖啡、鳳梨、芭樂、芒果、木瓜等，總統府秘書長陳菊也會到場選購，為青年農民「免費打廣告」。

蔡英文今天在臉書以「想吃好吃的農特產，就到總統府來買！」為題貼文指出，7月7日，這個星期六，是總統府每個月一次的大開放日。「這個開放日很不一樣，我們找了10位青農來跟大家分享自己最棒的農產品。當季的火龍果和芒果都可以在這邊買到，這次還會有羊奶冰淇淋喔！」

她也預告，為了推銷最美味的香蕉乖乖，在7月7日當天到總統府，拍照打卡上傳到自己臉書宣傳總統府開放日，就可以獲得香蕉乖乖一包，「數量有限，送完就沒了！」

(工商 )

台南》黃偉哲新化、楠西後援會成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。