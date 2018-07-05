水果價跌 蔡英文：周六到總統府買農產品

2018年07月05日 19:45 工商 崔慈悌

繼香蕉、鳳梨之後，火龍果價格也面臨崩盤，蔡英文總統今天親上火線，在臉書上為周六即將開放的總統府農產品展售促銷，她說，當季的火龍果和芒果都可以在這邊買到，「這次還會有羊奶冰淇淋喔！」「想吃好吃的農特產，就到總統府來買！」

總統府上個月初首度開放讓青年農民擺攤銷售優質農產品，銷路不差，由於繼香蕉、鳳梨之後，進入盛產的火龍果等水果價格也迅速下滑，蔡英文總統周三才在民進黨中常會中表達關切，不滿的質問農委會「你們告訴我下一個會是哪種水果？」

為協助農民促銷，總統府日前已宣布，7月7日（周六）上午8時至下午4時開放參觀，當日9時並在總統府博愛路側設有農產品展售攤位，現場展售烏龍茶、葡萄、香菇、羊乳、火龍果、水梨、咖啡、鳳梨、芭樂、芒果、木瓜等，總統府秘書長陳菊也會到場選購，為青年農民「免費打廣告」。

蔡英文今天在臉書以「想吃好吃的農特產，就到總統府來買！」為題貼文指出，7月7日，這個星期六，是總統府每個月一次的大開放日。「這個開放日很不一樣，我們找了10位青農來跟大家分享自己最棒的農產品。當季的火龍果和芒果都可以在這邊買到，這次還會有羊奶冰淇淋喔！」

她也預告，為了推銷最美味的香蕉乖乖，在7月7日當天到總統府，拍照打卡上傳到自己臉書宣傳總統府開放日，就可以獲得香蕉乖乖一包，「數量有限，送完就沒了！」

(工商 )