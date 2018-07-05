SOGO「SO GOOD」好小孩 獲總統教育獎

獲總統教育獎的「SO GOOD好小孩少年楷模」王偵菱（左），受邀參加「幸福力親子體驗課」與SOGO董事長黃晴雯（右）合影。（SOGO提供）

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遠東SOGO百貨長期投入兒少關懷，2011年起舉辦至今的「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」再傳佳績，甫獲第7屆評審團特別獎的嘉義縣和順國小王偵菱，又獲「2018總統教育獎」殊榮。

12歲的王偵菱來自單親家庭，從小姊代母職幫忙做家事，是小鐵人、全縣樂樂棒球冠軍隊隊員、國語日報認證小作家，在SOGO為她拍攝的3分鐘的影音短片（https://goo.gl/796CSj）中，以積極向上的態度追求夢想，激勵更多學童，也獲得總統教育獎肯定。

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯大學時期靠家教工讀貼補家用，最困頓時曾經一天只花17元吃飯，很能體會「愈是簡單、愈是富有」的人生哲學，她在「幸福力親子體驗課」時，分享自身經驗「幸福就在身邊，只是我們是否用心體會」，一碗簡單的熱湯，就能感受無比的幸福。

「SO GOOD好小孩少年楷模」是台灣百貨唯一的弱勢兒童典範徵選活動，至今累計獎勵219位學童、催生19名總統教育獎、邀請34位偶像名人為學童打氣，經KPMG安侯永續發展顧問（股）公司執行公益投資社會報酬分析(SROI)，衡量出活動所產生的效益為10.18；SOGO化身公益平台，去年也獲亞洲企業商會頒發「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017）社會公益發展獎肯定。

(中時 )

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