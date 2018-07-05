See You Again～ CP查理11月登林口體育館

2018年07月05日 19:43 中時 潘鈺楨

因電影《玩命關頭7》片尾曲〈See You Again〉而紅遍全球的創作歌手CP查理（Charlie Puth），2016年首度來台開唱時，3000人場地湧入7000多位歌迷搶票，門票瞬間秒殺展現高人氣，也讓CP查理對台灣歌迷的熱情留下深刻印象，在最新訪談中提到很希望可以再次來台的他馬上說到做到，即將於11月帶著最新巡演重返台灣，登上林口體育館，讓更多人感受CP查理的音樂魅力。

在美國舉辦專輯發行發表會時，CP查理接受了亞洲媒體的訪問，對於兩年前與父親同行來台演出的記憶深刻，不但吃到美味的小籠包，還讓他曾經學過的中文派上用場，留下很多有趣的回憶，因此對於即將再度來台開唱充滿期待。以新專輯歌曲為主的全新演唱會，在舞台和音樂上有別於上一次的演出，規格與編制加大，希望帶給台灣歌迷有別於之前小型演出的感受，展現更多面的CP查理，希望歌迷不要錯過。

帥氣迷人外型搭配招牌真假音轉換的感性唱腔，CP查理年紀輕輕就曾為混合甜心、嘻哈鬥牛梗等歌手製作歌曲，超飆速的高人氣被富比士列入「全球30位30歲以下最具影響力人物」。與嘻哈天王威茲哈利法合作的神曲〈See You Again〉讓他一夕之間紅遍全球，YouTube點閱率累積突破36億，將CP查理推上全球偶像新天王寶座！不僅在超過100個國家榮登冠軍，盤據全美流行單曲榜冠軍達12週，創下9白金銷售紀錄，奪下2座告示牌音樂獎，入圍葛萊美獎、全美音樂獎、金球獎，官方MV更在台灣勇奪實體數位共11個排行榜冠軍，創下10白金唱片的驚人紀錄。更威猛的是，CP查理出道短短三年就擁有6首破億神曲，除了〈See You Again〉、與棉花糖女孩梅根崔娜合作的〈Marvin Gaye〉、與小天后賽琳娜合作的〈We Don’t Talk Anymore〉之外，還有個人創作單曲〈One Call Away〉、〈Attention〉及〈How Long〉，在YouTube及Spotify上都是點聽次數破億，被視為網路音源世界新霸主。

新專輯以手機內建的錄音程式《 VOICENOTES》為專輯名稱，是因為CP查理不擅長用紙筆創作，所以經常在靈感湧現時，用BEATBOX或是簡單哼唱的方式，以手機錄下腦海中的弦律。這張專輯不但是靠手機錄音程式完成，還是在他家中的錄音室製作的，絕對是最貼近CP查理內心世界的一張專輯，透過音樂表達自己成名之後的生活感受，他希望這是一張可以讓大家感動落淚但又可以隨之舞動的專輯。為了做到最完美，中間還一度延遲發行。果真發行後在台灣引起廣大迴響，稱霸包括iTunes專輯榜、Apple Music專輯榜、KKBOX、MyMusic等台灣各大實體與音源排行榜，再度掀起CP查理旋風。

購票資訊如下 :

【CHARLIE PUTH THE VOICENOTES TOUR CP查理2018台灣演唱會】

演出時間/地點 : 2018/11/10 (六) 7:30PM 國立體育大學綜合體育館(林口體育館)

演出票價 : NT$4,300/ NT$3,800/ NT$3,300/ NT$2,800/ NT$1,800 (全座位席，對號入座)

公開發售：2018/7/21 (六) 10AM 拓元售票系統聲情開賣

節目及購票訊息 : www.livenation.com.tw

**入場須配合嚴格安檢，相關規定與詳細辦法請關注主辦單位官網與臉書

購票詳情 :

Live Nation Taiwan會員預購 : 7/20 (五) 11AM-5PM

(凡是在2018/7/17 22:59前成為Live Nation Taiwan網站會員並成功訂閱者，即可於7/19 1PM前收到會員預購密碼。)

Mercedes-Benz車主專屬購票 : 7/21 (六) 10AM

(票價NT$4300，車主專享最佳座位區，僅限Mercedes-Benz信用卡於網路購買，需輸入卡號前8碼做為身分驗證，每卡限購四張，數量有限，售完為止。)

(中時 )