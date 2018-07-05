楠西芒果節7日上午登場 來龜丹泡腳享受芒果風味餐

2018年07月05日 19:48 中時 李其樺

楠西芒果節將挑選當季最新鮮、香甜的芒果入菜，設計五菜一湯充滿「芒」香味的水果風味餐，活動當天限量600份，只要購買50元餐券就可品嚐到芒果料理。另外購買餐券將附贈當日限定的50元農產品園遊攤位折價券及龜丹溫泉體驗池免費泡腳券，讓參加遊客有吃又有拿。（李其樺翻攝）

楠西芒果節當天同步推出銅板假芒果料理、農產市集和摸彩活動，讓民眾可以一邊泡腳一邊享用美味的芒果風味餐。（李其樺翻攝）

楠西區公所將於7日周六上午舉辦芒果節，今年特別將芒果節場地移師龜丹溫泉體驗區，結合芒果節與溫泉泡腳活動，當天同步推出銅板假芒果料理、農產市集和摸彩活動，讓民眾可以一邊泡腳一邊享用美味的芒果風味餐。

楠西芒果節將挑選當季最新鮮、香甜的芒果入菜，設計五菜一湯充滿「芒」香味的水果風味餐，活動當天限量600份，只要購買50元餐券就可品嚐到芒果料理。另外購買餐券將附贈當日限定的50元農產品園遊攤位折價券及龜丹溫泉體驗池免費泡腳券，讓參加遊客有吃又有拿。

楠西區長李燿州表示，每年6、7月就是品嚐芒果的最好時機，今年楠西區特地結合芒果節與龜丹溫泉，希望民眾前來參與芒果節、品嚐新鮮芒果外，也可以全家大小一起體驗龜丹溫泉清澈的水質，享受泡湯樂趣。

楠西擁有得天獨厚的山水美景，除了曾文水庫、龜丹溫泉、永興吊橋，還有玄空法寺和江家古厝等人文景點，歡迎民眾周末來南溪進行深度文化景觀旅遊。

(中時 )