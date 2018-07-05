白吃白喝有新招 男用付款截圖矇混老闆娘

支付寶帶來方便，也出現白吃白喝詐騙。（本報系資料照）

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旺報
孫曜樟

在大陸手機支付已成為日常生活的一部分，但日前在一家小吃店卻發生利用手機截圖白吃白喝長達數月的案件，原來是一名男子從春節後，每天都到劉姓老闆娘店裡點一碗11元（人民幣，下同）的蓋飯，劉女因忙著生意，每次都只看他已刷付11元的介面，但後來結算卻總發現帳目不對，經女兒指點後，才戳破男子手法，並將他送警偵辦。

劉女士開小吃店有幾年了，以前都是收現款，帳目都一清二楚。自從有了手機支付後，她發現帳目有些不對勁，收入總有減少，她不懂網路，不懂電子商務，一直都不清楚是怎麼回事。偶然的機會她跟女兒說起這事，女兒也奇怪，她覺得手機支付應該不會有錯的，除非支付的時候出了問題。

劉女士說她平時很忙，沒有時間看手機，一般都是客人手機支付後再把支付介面給她看。女兒聽到這裡，覺得有些蹊蹺，她當時沒有跟媽媽說出自己的懷疑，於是在店裡裝了一個音箱，收到付款後會有語音提示。劉女士說女兒安裝的音箱很管用，她不用再看手機，只要顧客支付成功後就會有語音提示，聲音很大，都能聽得到。

6月27日中午，一名二十多歲的小夥子來到店裡，他是老顧客了，從春節後到現在，經常到店裡吃蓋飯，近幾個月幾乎天天都來。小夥子跟往常一樣，還是只點了一份11元的蓋飯，邊吃邊看隨身攜帶的英語書。小夥子吃完飯後，店裡客人逐漸增多，劉女士很忙，便打電話讓女兒來幫忙。就在劉女士忙得團團轉的時候，小夥子拿著手機在劉女士眼前晃了一下，說已經付款了，劉女士雖然忙，但她確實看到了付款介面，金額是11元，收款人是自己，於是她就點了下頭，說了聲好，小夥子就離開了店裡。

然而，令劉女士百思不得其解的是小夥子說他付款了，可是音箱根本沒有響，沒有語音提示。劉女士開始以為是網路太慢了，相信一會兒就會到賬，但是，幾分鐘後都沒有語音提示，而在小夥子後面結帳的都有語音提示。劉女士覺得很奇怪，正在喃喃自語時，女兒來到了店裡，聽劉女士說了這個奇怪的事後，心中已有了答案，於是跟媽媽說對方可能並沒有付款，而是把以前的付款介面截了圖，然後給她看，蒙蔽她，讓她誤認為付款成功。

劉女士這才想起來，原來小夥子以前每次都是把手機支付介面給她看一下，她根本不確定是否支付成功了，難怪小夥子每次都點11元的蓋飯呢。

(旺報 )

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