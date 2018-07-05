小嫻突破「不敢進健身房」心防！謝謝《女兵》：讓我變勇敢、得到很多愛

2018年07月05日 19:57 中時 林淑娟

《女兵日記》小嫻、劉香慈、楊晴。（TVBS）

《女兵日記》女生主要演員。（TVBS）

《女兵日記》首映會。（TVBS）

《女兵日記》陳謙文、小嫻、劉香慈、楊晴、羅平。（TVBS）

由劉香慈、小嫻、楊晴、羅平、陳謙文、楊雅筑、李宣榕等人主演的TVBS全新八點檔《女兵日記》，將於10日於首播。剃成小平頭的小嫻，5日在首映會上數度感動淚崩，她說，雖然現實中失去一些家人，但因拍攝《女兵》，反而讓她多了很多家人、得到很多愛，並因此變得勇敢，甚至突破自己半年多無法走進健身房的心防。

愛運動的小嫻之前與何守正共同經營健身房時，曾考取健身教練執照，歷經婚變的身心折磨，她坦言有長達半年多都在逃避運動健身這件事，她說，一開始，小禎會偶爾約她一起去運動，雖然覺得兩個人一起運動很好玩，但還是沒能突破心理障礙。

接拍這部戲之前，小嫻的體重掉到48公斤，「太瘦沒有肌肉，穿起軍服不夠挺，但拍這部戲，需要像軍人一樣精實的體魄，且就快拍到要伏地挺身的戲了」，所以六月開始，曾許願今年要更勇敢的她，決定真正勇敢面對，因此在屏東宿舍附近找了一對一的專屬教練陪她健身，每天清晨4點半就起床，不管颳風下雨都從5點開始健身、6點回去梳化拍戲，現在肌肉量總算回來了，體重也回升到53，她希望「結訓」時，自己可以真正完成「拉單槓」一下的目標，「很感謝《女兵》讓我有時間沈澱，面對自己最不想碰觸的那一塊」。

《女兵》對她來說是一段療癒之旅？小嫻說，拍攝過程中她得到很多愛、弟弟妹妹的愛，劇中的「八仙女」，戲外也組了群組，「我是大姊，每天負責照顧妹妹們，我們約定好，殺青後不可以不聯絡，要像軍人一樣永遠忠誠、一個都不能少！」

《女兵日記》是TVBS第一部自製八點檔，也是前民視總經理陳剛信卸職、轉任TVBS副董後主導的第一部作品，7/10晚間八點在TVBS歡樂台42頻道、7/12晚間九點起在台視強打播出。《女兵日記》集結「第三度入伍」的劉香慈和楊晴、小嫻、羅平、陳謙文、楊雅筑、李宣榕、林宜禾、梁舒涵、鄭亞、王亭之、方語昕、博焱、梁登凱、林建予（鯰魚哥）等演員共同演出。

(中時 )