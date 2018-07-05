球星大名陸搶註冊 C羅變馬桶 梅西成中藥

2018年07月05日 20:10 旺報 李鋅銅

世界盃兩大超級巨星C羅和梅西雖已雙雙出局，但大陸民眾可不會放棄他倆響亮的名字，早在多年前，「C羅」就成了「好沖好洗」的抽水馬桶商標；「梅西」則是吃了會「頭好壯壯」的中藥品牌。有趣的是，兩大巨星應該知道他們的名字在大陸好用得很，早就在大陸申請註冊以他們中文為名的商標。

在大陸，既有「方大同胡辣湯」、「劉德華正宗板鴨」，那怎麼會有人放過頂頂大名的「C羅」？透過大陸商標網的商標查詢系統搜索就可發現，C羅早在10年前就被搶註，而且是抽水馬桶的商標。包括抽水馬桶在內，共有24件包含C羅的字樣提出申請，類型包括了皮鞭、養老院、減肥茶。其中最早的一件早在2008年就提出申請，申請人位於廣東省揭東縣。這件C羅商標的類型為便桶、抽水馬桶，商標狀態顯示為註冊成功。

有網友在大陸網上查到了一家名為「潮州C羅衛浴有限公司」生產「C羅坐便器」的公司網頁，但在工商資訊系統查不到這家企業。2014年7月，還有一家日化用品公司申請C羅為衛生棉商標，不過至今仍未獲通過。

有趣的是，在大陸以C羅為名申請的24件商標，其實有一半以上由C羅本人申請註冊，時間在馬桶商標和衛生棉商標之後。業界人士表示，這或許可以視為，C羅應該早就知道，在半個地球之外的大陸，自己的名字已被註冊成馬桶。

資料顯示，住在葡萄牙的一名男子早在2016年9月18日，一口氣向大陸申請註冊了15件商標，其中有6件被大陸商標註冊部門駁回復審。由此可見，球星們的商標意識並不比球技差。

除了C羅，阿根廷球星梅西也在中文世界裡，用自己的姓名註冊了7件商標。但梅西此舉似乎沒有遏制住搶註潮，包含梅西字樣的商標申請數量遠高於C羅，高達166件。2015年，青島一家藥業公司還將梅西註冊成中藥商標。

(旺報 )