C.T.O聞羅志祥色變 買飲料也在挫

2018年07月05日 19:59 中時 蔡琛儀

新人男團「C.T.O」首波同名主打歌曲〈C.T.O〉，MV播出後，短短兩天的時間點擊率已破百萬，連國外的YouTuber都大推MV精彩。而老闆羅志祥(小豬)明天下午2點將在他的官方微博進行直播，首度揭曉史上最強天王天后主考官們的出題挑戰，也是C.T.O第一次跟小豬同框，對此C.T.O興奮期待又緊張，振緯更說，只要看到小豬的所有相關事物都會很緊張，「上次去便利商店買飲料，看到老闆的代言海報，瞬間壓力就來了；聽到老闆的音樂、收到老闆的訊息⋯⋯對我來說都是非常大的壓力，更何況是一起工作呢？」團員們也相互鼓勵，放鬆心情、自然表現，讓大家看到、進而認識最真實的C.T.O。

近日官方也釋出〈C.T.O〉舞蹈版MV，而且還是極具挑戰的一鏡到底拍攝，不只是出錯就得重來，難度非常高，大秀團員們每天超過12個小時的苦練成果。他們最近除了公司安排的各種課程訓練，平時聚在一起還會相約玩桌遊放鬆，順便培養默契。

近日網路上陸續出現很多素人模仿舞蹈的自拍影片，其中國際編舞大師特別設計C.T.O專屬手勢備受熱議，因此C.T.O也自製了幾段影片，還編排了簡易版「C.T.O手勢舞」，只要投稿影片還有機會拿現金、Bose耳機等好禮。

(中時 )