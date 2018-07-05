中研院院士新科出爐 廖俊智：難免有遺珠之憾

2018年07月05日 20:02 旺報 李侑珊

中央研究院第32屆新任院士名單5日晚間揭曉，共有21人當選院士，其中數理科學組、工程科學組、人文及社會科學組接選出5名院士，生命科學組的新科院士則有6名，中研院院長廖俊智表示，選出院士的目的，在於獎勵學術工作人才，院士的數量不代表人才多寡，並且選舉結果無法掌握，但院方會努力注入新血，挖掘並延攬更多青年優秀學術人員。

中研院每兩年舉辦一次院士會議，昨日選出新任院士，加總現有274名院士及16名新科院士，總計院士共有295人，名單並未提前公布，候選人是由各大學、學會、研究機構、現任院士、評議員等5人以上提名，經院士會前會討論、評議會審定後，才進入院士會議選舉，並先經3次各組審查討論，才進行分組投票，獲3分之2以上票數者，並再經院士會議大會投票，得票2分之1者即當選；而院士僅為榮譽頭銜，無職務及酬勞。

本年度的院士選舉，由分組審查各組主持人李遠哲、朱經武、張懋中、郭位、陳建仁、羅浩、王汎森、王德威等院士共同主持。

新任院士名單包括：數理科學組的錢嘉陵、王寶貫、鄭健鴻、李定國、蔡安邦；工程科學組的梁錦榮、何德仲、張世富、盧志遠、王中林；生命科學組的郭沛恩、汪育理、傅嫈惠、葉錫東、陳列平、鍾邦柱；人文及社會科學組的杜維明、高彥頤、孫天心、于君方、鄭毓瑜。

廖俊智院長表示，中研院院士為榮譽職，選舉過程審慎嚴謹，歷經多次審查及討論後，才能獲此桂冠。但選舉結果無法掌握，選舉是由所有院士一同參與，院方能作的只有加強提名，而舉行院士選舉的目的，則在於挖掘更多優秀學術研究人才，「院士的數量，不能與人才多寡畫上等號，相信還有很多沒有選上的院士，成為遺珠之憾」，但院士遴選規則十分複雜，沒有人能預測選舉結果，院方只能盡量提名，挖掘與延攬學術人才。

日前傳出台大歷史系教授陳弱水為本屆院士候選人，台大財金系講座教授管中閔也有推薦院士候選人，據傳兩人皆未進入決選，廖俊智表示，並不清楚此事，各組提名院士，採取的是分開作業，執行方為院內行政人員，但他對於選舉結果很滿意，4天的院士會議進行很順利，每組都提名很多院士候選人，難免會有遺珠之憾。

中研院表示，新科院士最年輕的是工程科學組張世富，55歲，最年長的則是人文及社會科學組于君方，80歲，平均年齡為65.57歲。本屆女性院士5人，相較上屆增加2人。男性占76%、女性24%。此外，新科院士有12人目前任職海外、任職國內則有9人。

(旺報 )