嚴爵重返校園當學霸雙主修 服裝品牌週年邀師兄開趴

2018年07月05日 20:05 中時 蔡琛儀

歐陽娣娣跟香奈兒合體拍廣告。(Equal Ego提供)

蕭秉治將出席Equal Ego週年派對。(Equal Ego提供)

嚴爵去年和相信音樂合約到期後，回美國重返校園，除了主修國際企業管理，還雙主修服裝設計，誓言三年內完成雙學位計畫。他對服裝設計的興趣，起源於去年初他砸100萬投入服裝品牌「Equal Ego」和失親兒的公益服合作，才發覺自己對衣服製作相當有熱忱，回到學校後決定加主修服裝設計，現在的他打版、挑布料等樣樣自己來，常常一忙就忙到天亮，隔天一早又要趕快交出成品，過著既忙碌又充實的生活。

他過去因感情狀況鬧得滿城風雨，據悉他現在沒有女友，每逢寒暑假會回高雄看爸媽，現在也依然沒放棄創作，時不時會在網路分享自己的歌曲demo。

如今「Equal Ego」歡慶成立周年，去年嚴爵大都推出春夏商品，因此他今年改推秋冬產品，7日將舉辦新品發表派對，開始放暑假的嚴爵日前先到新加坡開班授課編曲，近日回到台灣，並請到師兄蕭秉治(廷廷)站台派對，他在臉書上打趣問：「師兄，好久沒合體了，該饒舌還是來首情歌？」

「Equal Ego」也找來李翊君和檢場的愛女香奈兒、歐陽娣娣拍攝秋冬廣告，兩人穿上全白時尚運動套裝搭配頭帶，頗有專業模特兒的氣勢。她們一聽到品牌獻愛的概念，也一口答應拍攝，本來就熟識的歐陽娣娣與香奈兒，工作時展現專業精神，現場拍照更隨著音樂熱舞，展現無比的青春活力。

Equal Ego每季一半的收入都捐獻給「台灣失親兒福利基金會」，雖不是公益品牌，卻秉持著回饋社會的正面精神。本季推出的秋冬全白套裝，搭配金色頭飾 Ego Halo，意味著每一個穿上這套衣服的人，都像失親兒們的守護天使一樣。品牌更採用繡花技術，上衣跟褲子分別寫著，EVERY ENDING (每一個結束) = A NEW BEGINNING (一個新的開始)，帶給人無限希望，將於今年九月推出。

(中時 )