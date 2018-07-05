鈞董拍電影碰壁兩年孔鏘救火 一頭栽入宛如煉獄

獨裁者樂團由宋柏緯、楊大正、李奇明、林頤原、舞陽組成。（星泰娛樂提供）

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電影《搖滾樂殺人事件》由剛鍍金的金曲獎最佳樂團「董事長樂團」林大鈞（鈞董）監製、金馬最佳短片《生命狂想曲》得主游智煒執導，今釋出電影前導預告及海報。林大鈞談起拍攝契機：「幾年前某屆金馬獎台灣電影幾乎全軍覆沒，於是我開始想，怎樣才能拍出一部好看的電影？一定要大卡司大預算才會好看嗎？身為搖滾人同時也是廣告人的我，用音樂說故事應該算強項，後來看見文化部的跨界補助案，加上樂團知道我一直想拍電影的鼓勵，於是一頭栽下去，萬萬沒想到是煉獄的開始！」

鈞董開始找合作夥伴，整整兩年沒人買單，一直到球友孔鏘(康永樫)以及導演游智煒、編劇吳德元等夥伴加入才啟動。在拮据的預算下日以繼夜拍攝，終於完成。鈞董表示：「這期間我真切感受到所有參與的人都在為台灣電影付出。從音樂人到電影人都發揮了不服輸跟與惡劣環境(錢少事多)對抗的Rocker精神，打了漂亮一仗。」

片中「獨裁者樂團」由林大鈞重磅打造，集結「滅火器」主唱楊大正飾演貝斯手魔神仔、「八十八顆芭樂籽」主唱李奇明(阿強)飾演鼓手脫線、「Trash」吉他手林頤原飾演吉他手黑狗、「Trash」主唱林志融飾演嘻哈偶像大堡。演員則囊括能演能彈能唱的新世代《六弄咖啡館》宋柏緯飾演主唱小四、《第36個故事》林辰唏飾演愛麗絲、《帶我去月球》姚愛寗飾演殺人犯的女兒娃娃、《寶米恰恰》歐陽倫飾演娃娃的男友、金馬獎新人提名李亦捷飾演樂團經紀人、型男舞陽飾演樂團吉他手。

導演游智煒表示：「這部片從幕前到幕後有許多台灣搖滾樂人參與，大鈞哥要求『獨裁者樂團』裡的演員一定要能玩音樂。但要找會玩音樂又會演的演員其實很難，每個角色也都經過幾輪選角才敲定，所有演員表現真是令人驚艷。」電影講述一個搖滾樂團青春成軍卻中年散夥，音樂不可或缺的到位，「但更重要的，這是關於人的故事，它重現無懼世俗眼光做自己的搖滾精神，跟當時轉學唸電影的自己很像。除了青春紀事，也如大鈞哥所說，向過去開啟台灣搖滾的樂團以及樂手致敬！我會形容這是台灣版的《猜火車》，看一群人如何活在當下的做自己，好與壞都自己面對，自己收拾。」電影9月14日在台上映。

(中時 )

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