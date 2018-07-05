鍾瑶、朱芷瑩狂撕猛男 被公主抱嬌羞笑歪

2018年07月05日 20:09 中時 潘鈺楨

鍾瑶（右）、朱芷瑩不約而同穿上花裙。（威視提供）

喜劇片《高年級姐妹會》5日舉行試映，邀來因主演偶像劇《姐的時代》而成為好友的鍾瑶與朱芷瑩觀看。為呼應電影中4個結識多年老友因為看完小說《格雷的五十道陰影》後的爆笑發展，兩人在現場與兩位裸上身的猛男總裁玩起「默契大考驗」遊戲。只見猛男總裁還頻頻跳動胸肌，讓朱芷瑩十分嬌羞：「我都看不清楚題目了！」在限時100秒內，兩人輪流從猛男身上挑選和彼此有關的題目作答，為了怕被懲罰，兩人都很積極地撕題搶答，最後兩人答對了8題之多，接受「總裁的獎賞」香檳一杯，以及猛男總裁們將鍾瑶與朱芷瑩兩人公主抱起轉圈圈，兩人都嬌噌直呼：「好久沒有參加過這麼好康的活動了！」

鍾瑶與朱芷瑩現場不約而同地以大花洋裝出席，並分享兩人私下最喜歡一起從事的活動就是到對方家裡做飯喝酒，朱芷瑩下一步的計劃想要學潛水，就可以一起加入鍾瑶的姐妹潛水團。兩人透露她們一起看完《高年級姐妹會》後都感動到落淚，鍾瑶笑說自己現在就像片中的珍芳達一般「嫁給了工作」，但她隨即被朱芷瑩爆料：「鍾瑶有很多對象追求！」為了證明兩人私下真的是好姐妹。

電影集結好萊塢4大金獎影后：黛安基頓(Diane Keaton)、珍芳達(Jane Fonda)、甘蒂絲柏根(Candice Bergen)以及瑪麗史汀柏格(Mary Steenburgen)同台飆戲，珍芳達感謝導演促成合作機緣：「我們4個因為拍這部片私下也成為了好閨密，我想我們會一直好下去！」電影在美國上映後創下近7000萬美金票房的佳績，被外媒評選為2018年「含金量最高的電影」，除了影后們，還有為《超人特攻隊》系列裡「超能先生」巴鮑伯配音的奎格尼爾遜(Craig T.Nelson)與曾演出《教父3》的安迪加西亞(Andy Garcia)。

黛安(黛安基頓 飾)在結婚40年後成為了寡婦；薇薇安(珍芳達 飾)周旋在和男人之間不需承諾的感情關係中；雪倫(甘蒂絲柏根 飾)在離婚幾十年後成了工作狂；凱倫(瑪麗史汀柏格 飾) 則是在維持了35年平淡無奇的婚姻後生活開始出現危機…這四位「高年級」的好姐妹們組成了一個讀書會，平時固定交流各自讀過的好書，直到有天薇薇安帶來了風靡全球的情慾小說《格雷的五十道陰影》，推薦給其他三位姐妹。在一口氣讀完《格雷的五十道陰影》的刺激下，她們發現自己過去已經錯過許多人生的精采之處，為了有所改變，這四位熟齡姐妹們決定，要從今天開始踏上既瘋狂又感性的全新人生旅程！《高年級姐妹會》將於7月13日全台上映，更多電影資訊歡迎上威視電影粉絲團查詢。

(中時 )