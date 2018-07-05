想跟女友哥哥變好友… 李玉璽新歌記錄「遇見愛情」

2018年07月05日 20:12 中時 潘鈺楨

泰國億萬票房電影《把哥哥退貨可以嗎》（Brother of the Year），在台未上映便引起熱烈討論，吸引了新生代創作歌手李玉璽以最新專輯《Sing With Me》中的歌曲<遇見了你>作為電影中文宣傳曲。電影以妹妹談戀愛、哥哥搞破壞的故事延伸出一連串爆笑情節和浪漫趣事，李玉璽說：「我覺得故事的設定很有趣，加上因為我是獨生子，有時候也會想像如果有個妹妹的話，我會是什麼樣子的哥哥，但我想我應該會跟電影裡的哥哥很不一樣。」

近日推出第3張全創作專輯的創作歌手李玉璽受到電影《把哥哥退貨可以嗎》的邀請合作中文宣傳曲，而專輯《Sing With Me》中的歌曲<遇見了你>曲風活潑輕快、歌詞浪漫甜蜜，「說來像一場荒謬的電影，我遇見了你」更彷彿巧妙說出了由人氣男星尼坤Nichkhun飾演的天菜男友小餅對女主角珍一見鍾情的心情。李玉璽說：「寫這首歌的靈感是我覺得每一段感情的開始都很像偶像劇，那種兩人之間的化學變化，不管是一見鐘情或日久生情都很神奇。每個人遇上愛情的情境都不同，但是不會變的是心跳，所以這首歌在節奏上的處理都比較強烈一點，來映襯遇見愛情的心情。」而對於片中小餅和女友珍的戀情被哥哥百般阻撓的情節，李玉璽則很有把握地說：「我會先想辦法跟他哥哥變成好朋友，再讓他幫助我。」。

《把哥哥退貨可以嗎》 描述在模範生妹妹珍（Yaya 飾）面前形同廢柴魯哥哥的查（Sunny 飾），從小到大只會找麻煩與搞破壞，特別是以惡整老妹為樂，而這次查，要如何出招來惡搞珍與天菜男友「小餅」（尼坤飾）的完美愛情？電影20日在台上映。

(中時 )