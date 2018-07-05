鮑起靜一句話 逼出觀眾淚水

2018年07月05日 20:11 中時 潘鈺楨

溫暖動人國片《生生》由影后鮑起靜首度參與演出，展現細膩演技詮釋熱愛直播的網紅奶奶，用樂天幽默的心情面對生命的最後一段100天的路程，更和失去親人的孤單小男孩成為忘年之交，交織成一段笑中帶淚的感人故事。《生生》公佈暖心預告，預告中鮑起靜動人細膩的演技，淡淡說著一句「早知道就不問他叫什麼名字」，道盡對人生的情感和牽掛，逼出不少觀眾的淚水。

電影《生生》聚焦在生命是「如何活著」和「如何結束」，主角莉莉奶奶被醫生宣判因癌症而只有3個月的壽命，但她做出了「如何生」的決定，想要有尊嚴的過完生命最後的時間。她不但成了當紅的直播網紅，還大跳夏威夷舞，一圓生命中的夢想，更認識了一個孤單的小男孩，她給予小男孩溫暖及關懷，電影讓人感觸深刻卻不悲情。

預告中莉莉奶奶淡淡的說了一句「早知道就不問他叫什麼名字了」，道盡了她對人生事物的情感和牽掛，導演安邦說：「就像繪本《小王子》裡寫到的，如果取了名字，眼前的這個人事物就有了專屬的情感與意義，我認為生命的逝去之所以會讓人傷感，是因為有了感情，也就像莉莉接觸了這隻小狗，也認識了小男孩，如果能灑脫沒有感情牽掛的話，可能在面對死亡會輕鬆一點，但事實上就不是如此。」《生生》預計8月31日在台上映。

(中時 )