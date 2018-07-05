美陸貿易戰開打日本也別想隔岸觀火

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中時

日本《時事通信社》報導，美國與大陸之間的貿易戰一觸即發，對日本而言，第1大和第2大的貿易對手國相互制裁、報復，日本也絕對無法隔岸觀火。

報導指出，美國和大陸為世界第1和第2大的經濟大國，若發展成競相抬高關稅的貿易戰，恐怕會使貿易停滯，讓全球景氣惡化。

而且美陸貿易戰開打，也並非與日本毫無關係，日本恐無法隔岸觀火。日本去年進出口總額中，美國和大陸兩國的占比將近4成，與大陸之間的貿易約達33兆日圓(約台幣9兆2202億元)，超過對美貿易的23兆日圓(約台幣6兆4262億元)。

零件供應網全球化之中，日本企業出口的零件在大陸製成成品，再出口到美國。然而在貿易制裁的打擊之下，零件的訂單可能會減少，而且也有不少日本企業通過收購當地的企業，自美國向大陸出口在制裁名單內的產品。

大和總合研究所估算，美、陸各自追加課徵關稅的話，日本企業所受到的直接影響，最高約達533億日圓(約台幣148億9202萬元)。若因貿易停滯、乃至於全球經濟失速的話，影響就非僅止於這種程度了。

報導中引述外務省幹部的發言指出，日本持中立的立場，故只能勸告「相互採取制裁措施的話，對任何國家都沒有利益」，呼籲美、陸雙方自我控制，實際上，日本能做的事是很有限的。

(中時 )

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