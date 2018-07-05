「飆風」滯銷！法武器出口腰斬 賣中東卻翻倍

2018年07月05日 20:26 中時電子報 何宜玲

一架飆風戰機。(圖/推特)

法國「飆風」(Rafale)戰機去年銷售慘淡，讓身為全球第三大武器出口國的法國，武器銷售量急遽下降，去年的交易金額硬生生砍半，相當淒慘。法國國防部表示這是因為「飆風」戰鬥機沒有大單敲進，總體呈現滯銷的情況。

但是法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)卻向充滿爭議的中東國家出售了大批武器，金額高達39億歐元(約新台幣1389億元)，比前年19億歐元(約新台幣677億元)還多了一倍。這種作法讓法國人民相當不以為然。

根據《新阿拉伯》(The New Arab)新聞網報導，法國總統馬克宏不顧人權組織頻頻施壓，要求他減少供應沙烏地阿拉伯及其盟友在葉門的武器交易，去年他仍向中東軍售相當多，總出口額還比前年翻了一倍。

日前路透引用法國政府最新公布的武器銷售年度報告顯示，去年法國軍售總額僅70億歐元(約新台幣2494億元)，這個數字是前年的一半而已。然而其中高達6成卻都銷向中東地區，出口額達到將近40億歐元(約新台幣1425億元)。比去年同期19.4億歐元多了一倍。尤其是與阿聯大公國、科威特和卡達的交易大幅增加。

法國國防部説，去年法國軍售大幅下滑是因為新的「飆風」戰機沒有出現重大交易。只有中東客戶再次佔據了大部分訂單。而卡達新購12架「飆風」戰機的訂單因為到今年才生效，故沒有列入2017年的計算中。

報導說，外國訂單中主要都是購買軍用直升機和飛彈，佔了訂單總數一半。

此外，報導還強調，今年稍早YouGov調查發現，高達75%的法國人希望馬克宏總統暫停向沙烏地阿拉伯和阿聯大公國出口武器。

(中時電子報)