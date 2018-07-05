官網改台灣名稱 印度航空：中國批准用「中華台北」

2018年07月05日 20:31 中時電子報 盧伯華

印度斯坦時報上有關印度航空官網更改台灣名稱的報導。（圖／印度斯坦時報網頁）

印度航空公司最近把官網上飛往台灣的航班目的地名稱，由「台灣」（Taiwan）改成了「中華台北」（Chinese Taipei）。該航空表示，這是「遵守中國的要求，不把台灣視為獨立的國家」，因而稱為「中華台北」。

《印度斯坦時報》報導，印度航空上海辦公室收到中國民航管理單位廣發給數十家外籍航空公司的來函，要求各航空公司在30天之內，將網站與宣傳手冊上原有台灣(Taiwan)名稱變更為符合「一個中國」原則的名稱。

報導指出，該航空公司周四收到中國民航管理局的回覆，同意印度航空將網站上的「台灣(Taiwan)」名稱更改為「中華台北(Chinese Taipei)」。

不過，在中國大陸媒體的報導中，則依照官方要求將Chinese Taipei翻譯為「中國台北」

截至本週三（4日），在印度航空公司網站預訂名單選項上，台灣名稱已變更為「Chinese Taipei」。目前除飛往香港的航班外，印度航空只有一趟直達上海的航班。

中國外交部發言人陸慷對此表示，印度航空公司的有關做法，是對「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分」這一客觀事實、基本常識和國際共識的承認，這做法是值得肯定的。尊重中國的主權和領土完整，遵守中國的法律，尊重中國人民的民族感情，這是任何外國公司在華經營的基本遵循。

(中時電子報)