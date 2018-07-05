弘光科大環台義煮 首次北中南3地接力

弘光科大餐旅系學生舉辦義煮，第一站邀請信望愛院童用餐。（陳淑娥攝）

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弘光科大餐旅系學生舉辦義煮，還有團康活動帶動唱。（陳淑娥攝）
弘光科大餐旅系學生參加環台義煮，準備美味佳餚。（陳淑娥攝）

弘光科大餐旅管理系暑假環台義煮邁入第5年，今年首次採北、中、南3地接力模式，結合台灣廚藝美食協會及北及南部兩所大學進行，第一場5日在弘光科大登場，更邀請信望愛智能發展中心學員享用餐點。

活動總召吳宇晨表示，環台義煮主要由國際餐旅青年學習社負責籌劃，每年老師和學生賣力四處尋求贊助食材及經費，今年台灣廚藝美食協會共同主辦，中部以弘光科大為發起學校，聯合北部景文科大、南部義守大學跨區接力廣大舉辦。

去年首次參加的吳宇晨說，為了把經費用在育幼院院童身上，跟學長、學姊住在廟宇香客大樓省錢，今年弘光負責中部4場義煮活動，不用擔心經費不足，一定可以做得更好。

今年主題是異國美食嘉年華，中部第一場活動邀請信望愛學員80人參加，同學準備和風鮑魚沙拉、牛三寶烏龍麵、椰汁咖哩雞、法式魴魚排等佳餚，東海大學、南開科大學生也來帶活動及表演。信望愛學員首次參加活動，開心全寫在臉上。接下來還要幫奇歷兒少之家、信義育幼院、慈馨兒少之家3家院童義煮。

餐旅系主任葉佳山說，義煮成為系上具傳承意義的活動，學生利用暑假籌畫活動、聯繫社福機構、設計菜單，運用課堂所學實踐在公益上，把弘光科大的人文精神散播全台各地，帶給院童滿滿的歡笑。

(中時 )

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