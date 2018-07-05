劉香慈、小嫻互稱「愛人」！6年前變閨蜜原因超暖心

2018年07月05日 20:46 中時 林淑娟

劉香慈。（TVBS）

楊晴。（TVBS）

《女兵日記》陳謙文、小嫻、劉香慈、楊晴、羅平。（TVBS）

《女兵日記》女演員們。（TVBS）

《女兵日記》男演員們。（TVBS）

《女兵日記》首映會。（TVBS）

TVBS新八點檔《女兵日記》10日即將首播，私下感情很好的女主角劉香慈與小嫻，5日首映會上互稱對方「愛人」。追溯兩人變成閨蜜的緣起，其實超暖心。劉香慈說，多年前她屢被媒體寫變胖，還被酸「這麼胖的女鬼怎麼飛得起來」，但其實她背後有無法說出口的真正原因，有天突然接到小嫻主動關心的電話、約她出來談心，「她真的很暖，從此我們就變成可以談心事的好朋友」。

小嫻說，因為自己也胖過、被寫過爆肥，「我看過她本人，明明還好，身為過來人，很心疼她也被媒體寫變胖，所以才約她出來聊，叫她要愛自己」。兩人就此搭上線，當後來小嫻確定要接演《女兵日記》時，還特地打電話告訴劉香慈，兩人超開心可以合作拍戲，還一起討論如何幫助、凝聚大家，兩人相約一起「暖心」。

之前小嫻爆發婚變新聞時，劉香慈經常傳很多大大顆的「愛心」給她，劉香慈說：「那個當下，我不方便講什麼，只是想讓她知道，我在妳旁邊，但不打擾她。也不會去批評男生，因為我知道她不是這樣的人，她是個非常正能量的人，不會要這樣的安慰！」小嫻說，當時兩人經常「愛心來愛心去，但中間的情感和支持，我都感受得到」。

劉香慈這回已是「三度入伍」，身為「最帥氣連長」的她首映會上率領楊晴、小嫻、羅平、陳謙文身著海軍白甲式軍常服出場，「班長」李宣榕帶領全體班兵精神答數，整隊交給上尉連長劉香慈齊唱軍歌，宛如閱兵大典，氣勢磅礡，場面浩大。她的老公永信藥廠小開鍾威凱（Vick），除了斥資百萬冠名贊助老婆主演的新戲，也帶著兒子Teddy現身力挺，出錢出力不遺餘力。

《女兵日記》是前民視總經理陳剛信卸職後，轉任TVBS副董事長主導的第一部作品，也是TVBS第一部自製八點檔，該劇集結「第三度入伍」的劉香慈和楊晴、小嫻、羅平、陳謙文、楊雅筑、李宣榕、林宜禾、梁舒涵、鄭亞、王亭之、方語昕、博焱、梁登凱、林建予（鯰魚哥）等演員共同演出。《女兵日記》即將於7/10晚間八點在TVBS歡樂台42頻道、7/12晚間九點起在台視強打播出。

(中時 )