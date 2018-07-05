漢來蔬食中友店盛大開幕

2018年07月05日 20:56 中時 馮惠宜

漢來蔬食第7家分店在台中中友百貨C棟2樓盛大開幕，中友百貨協理許振立、漢來蔬食主廚陳容懋與美食集團總經理林淑婷(由左而右)在新漢來蔬食中友店共同推薦人氣菜色。（馮惠宜攝）

看好中部蔬食市場，日前才獲網路評選台北最好吃的蔬食餐廳「漢來蔬食」第7家分店於7月2日在台中中友百貨C棟2樓盛大開幕，慶新店開幕也出多樣的新菜，並獲家提供3款果汁飲品；此外，優惠活動亦是歷來折扣最低的一次。

漢來美食總經理林淑婷指出，漢來蔬食去年9月才在台中廣三SOGO 16樓開出的第6

家分店，業績表現亮眼，平均每月營收達330萬元以上，看好大台中市場，緊鑼密鼓於今年在台中中友百貨再開出第7家分店，這也是漢來美食集團旗下第6間餐廳。

漢來蔬食中友店食材選用上堅持就近取材，積極與台中玉美有機農場、南投九九峰有機農場合作，挑選優質安心的生鮮蔬菜，同時也沿用桃園傳貴有機豆腐、苗栗百壽農場的有機芽菜及台東愛吃飯有機稻米。

中友店開幕也順勢推出新菜寵客，推薦的菜色，包括清爽開胃沙拉「酸奶藜麥拌時果」，以及加入有機玉米及脆香鍋巴饒富層次「有機玉米茄汁波特菇」。而「青檸椒麻脆菇」添加了檸檬片的脆菇，多了份清香且解膩。

結合蟲草花與娃娃菜創作「蟲草花蒸娃娃菜」清甜可口，另，結合了榨菜絲、酸高麗菜、黑木耳及馬鈴薯絲等各種蔬菜的「松子鮮蔬生菜包」是主廚以蝦鬆的概念，創作專屬蔬食的生菜包。

台中中友店是目前全台7家分店唯一有提供果汁類飲品的分店，獨家推出水果茶、漸層鮮果汁及鳳荔鮮果汁三款季節飲品。此外，中友店開幕初期消費滿500元贈一點，集滿10點於下次消費可現折500元活動持續至年底。

(中時 )