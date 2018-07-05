18年前對女記者鹹豬手？加總理：不記得了

2018年07月05日 21:26 中時 諶悠文

加拿大總理杜魯道被控18年前，參加一項音樂節活動時，對一名女記者伸出鹹豬手。但他只表示並不記得此事。在野黨保守黨女國會議員藍佩爾質疑杜魯道說一套做一套，暗諷他跟爆發多起性醜聞的好萊塢知名製片哈維溫斯坦一樣。

藍佩爾4日接受加拿大版哈芬登郵報訪問時表示：「我確定（爆發多起性醜聞的好萊塢金牌製片）哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）曾說，他不記得這些事。」

杜魯道在1日國慶日出席一場烤肉活動時，被媒體問及有關18年前曾被控不當觸碰女記者一事，杜魯道回答：「我完全不記得那天曾發生任何負面互動。」

據報導，當時28歲的杜魯道是一名教師，因為他的么弟邁可於1998年死於雪崩意外，於是參加為雪崩安全募款舉辦的音樂節活動。

疑似性騷擾事件被害人的女記者所服務的加拿大報紙《克萊斯頓谷前進報》刊登一篇社論指杜魯道對女記者做出「公然無禮」的舉動，社論並未詳述事件本身經過，只描述是「不當觸碰」。

這篇無署名的社論還指控，杜魯道在事發當時對女記者表示：「抱歉，我如果知道你是為一家全國性報紙工作，我絕不會這麼冒失。」

2014年，兩名自由黨國會議員被控性騷擾，在內部調查還未完成的情況下，杜魯道就以黨魁身分將兩人逐出黨團。杜魯道2015年出任總理後，就持續努力在國際舞台上營造捍衛兩性平權的形象。

(中時 )