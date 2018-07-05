《金家》「趙映心」被甩巴掌收視衝冠！黃少祺被韓瑜獻吻慶生

2018年07月05日 21:14 中時 林淑娟

韓瑜、謝承均為黃少祺慶生。（三立）

同門師兄妹們為黃少祺慶生。（三立）

黃少祺穿搞笑肚兜慶生。（三立）

大牙、謝承均慘遭報應。（三立）

三立八點台劇《金家好媳婦》劇情再掀高潮，藏匿許久的大牙周宜霈（飾趙映心）終於現身，被韓瑜（飾陳芷琳）逮得正著，兩人當街上演「羽毛大戰」！韓瑜狠甩大牙巴掌被網友大讚超殺「根本神力女超人」、「穿黑色婚紗戰力十足」。看著大牙與謝承均飾演的高冠達遭警方上銬，讓網友一吐積壓以久的怨氣。4日播出有線收視5.55、無線4.42創下開播以來最高收視，也打敗同時段的民視《大時代》獲全台第一！

6日日「金彥鈞」黃少祺生日，黃少祺在完全未知的情況下被騙至公司拍宣傳照，結果發現原來是一場意外的生日驚喜，好友韓瑜及謝承均利用拍戲放飯空檔替壽星快閃慶生，兩位好友還特別獻吻祝福，讓黃少祺感動不已，直說他們兩個真的是好戰友。

《金家好媳婦》創下開播以來最高收視，登上冠軍，三位都相當開心，黃少祺說：「今年有一個很棒的生日禮物，就是《金家好媳婦》獲收視第一，真的非常感謝劇組幕前幕後的所有人，而且大家最近都有很多場大戲，一次都十幾人出班，真的很辛苦。」他還笑說：「謝承均終於可以站起來了！再加上還有大家幫我慶生，真的是喜上加喜！」

連黃少祺的同門師兄妹們也幫他慶生，師妹劉紀範更特別穿上有造型的比基尼現身，假扮成巴西女郎，黃少祺笑說：「哇！這真的是重金禮聘啊！」笑翻現場所有人。最近搭上全民瘋世足熱，身為世足迷的黃少祺也利用拍戲空檔把握時間追直播，他說，最可惜的是葡萄牙及阿根廷出局了，所以他目前觀賽重點放在巴西隊身上，至於誰是他最喜愛的球員，竟是被網友酸最會「演」的內馬爾。

其實這次慶生竟然是黃少祺人生第一次過生日，他表示，其實不喜歡麻煩人家，所以以往生日都很低調，連兒子想幫他慶生都被他拒絕，還反被兒子要禮物，讓他哭笑不得說：「真的是孝子啊！」這次大家特別安排這個驚喜，讓他果真又驚又喜，表示這是他度過最有意義的生日。

(中時 )