日本東北鐵道遊攻略大公開！超萌寶可夢列車只有這裡有

2018年07月05日 21:27 中時 何書青

秋田內陸縱貫鐵道。（易遊網提供）

由利高原鐵道。（易遊網提供）

秋田內陸縱貫鐵道。（易遊網提供）

冬季的「津輕鐵道」暖爐列車。（易遊網提供）

日本東北優美愜意的鐵道之旅深植人心，吸引大批旅客朝聖，如果不知道從哪裡下手沒關係，易遊網整理出日本東北10大特色鐵道攻略外，今夏更特別搭配萌翻天的「寶可夢列車」推出系列商品，讓皮卡丘迷們童心大噴發。

只有在日本東北才搭得到的「寶可夢列車」來往岩手縣的一之關和宮城縣的氣仙沼，是為了撫慰日本311大地震的受災兒童，以及振興東北觀光所打造。列車從外觀到內裝，處處可見皮卡丘元素，加上鮮明亮黃的色彩，不僅療癒感十足，也傳遞著樂觀正向的力量，讓不少旅客慕名而來，親自體驗皮卡丘的呆萌魅力。

以日本安徒生宮澤賢治作品《銀河鐵道之夜》所設計的「SL銀河鐵道」蒸汽火車來往岩手縣的花卷和釜石，不論是靛藍色車廂的銀河彩繪，或是書中描繪的紅色絨布椅和星座隔板，全部還原宮澤賢治筆下的故事場景，彷彿走入書中世界。而火車上還有展示藝術作品和限定版扭蛋，相當有趣。

有著秋田美人線之稱的「秋田內陸縱貫鐵道」，沿途風景堪稱一絕。隨著四季更迭擁有不同景色風情，春季粉紅櫻景、夏季翠綠森林、秋季溪谷紅葉、冬季銀白雪色，被稱作是日本最具意境的鐵道，讓人眼睛都捨不得離開窗外。

「由利高原鐵道」以秋田名山「鳥海山麓」為背景，行經的12個車站各具特色，像是「子吉站」除了可欣賞秀麗的子吉川，還有機會看到野生羚羊等動物；或是想遠眺鳥海山景，最佳位置就在「曲澤站」。這條鐵道有著優美的自然風光相伴，因而被譽為是「大自然的觀光列車」。

沿線上擁有許多賞花名勝的「山形鐵道」，運用各市鎮的代表花，打造4款彩繪列車，包含象徵日本國花的「櫻花列車」、山形縣花的「紅花列車」、長井市花的「鳶尾花列車」及川西町花的「大麗菊列車」，也因此有「花之長井線」的美名。

「只見線鐵道」被公認是日本最夢幻的秘境鐵道，穿梭在福島縣的尾瀨高原裡，彷彿被絕美的生態景觀圍繞、被壯麗的溪谷鐵橋擁抱，這樣的幽靜感，讓人有直達仙境的錯覺。尤其是秋冬風情更令人陶醉，曾獲「紅葉美景鐵道」第1名、「最美雪景地方鐵道」第3名榮耀。

5星級海景觀光列車「JR五能線」來往青森縣和秋田縣，沿途可見蔚藍海景、翠綠山景、峭立岩石、遼闊稻田、黃金夕陽等多種景色。當列車進入世界自然遺產「白神山地」後，蓊鬱林木又展現不同風情，讓人不由得讚嘆日本鐵道的絕景魅力。

「津輕鐵道」則是青森縣相當受歡迎的地方特色鐵道，夏季推出車內掛著風鈴的「風鈴列車」，入秋則運行有蟋蟀蟲鳴相伴的「鈴蟲列車」，最具特色的莫過於冬季限定的復古「暖爐列車」，一邊靠在爐邊取暖，一邊享用現烤魷魚干，還有窗外雪白景色相佐，相當愜意。

岩手縣的「三陸鐵道」不僅是日本最美的海岸線列車之一，更因為是日劇「小海女」的取景地而聲名大噪。每到冬季，就會推出季節限定的「座敷列車」，客廳式的車廂設計，讓乘客可以一起聚集在暖桌聊天，拉近人與人之間的距離，溫暖更加倍！

來往岩手縣和秋田縣的「秋田新幹線」屬於迷你新幹線，在此運行的列車名為「小町號」，是由法拉利、瑪莎拉蒂等名車設計師-奧山清行所設計，也因此被稱作是法拉利等級的列車。擁有獨特的流線外型，也結合秋田祭典「竿燈節」和「生剝鬼祭」的代表色-暗紅色，帥氣又具有地方色彩。

若想來趟鐵道之旅，易遊網每季為日本東北的特色鐵道推出多項行程，以夏秋來說，有「寶可夢列車．小坂町鐵道樂園4天」含稅2萬4900元起、「奧入瀨溪．角館武家屋敷．秋田鐵道4天」含稅2萬4900元起、「奧入瀨溪．淨土之濱．三陸海岸5天」2萬9900元起等行程，不到3萬就能啟程；冬季則將再加上「津輕鐵道」暖爐列車，詳情可至易遊網官網www.ezTravel.com.tw查詢。

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