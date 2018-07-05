鍾欣凌自曝是「直升機媽媽」 轉念不逼死自己

2018年07月05日 21:29 中時 洪秀瑛

鍾欣凌。（公視提供）

演員群。（公視提供）

金鐘視后鍾欣凌在公視《你的孩子不是你的孩子》「貓的孩子」單元中飾演嘶吼型的母親，她今（5日）出席記者會，笑說演得很爽，對於台灣還是能做出這麼棒的作品，覺得很感動。她隨後又感動掉淚，表示以前帶2個女兒，感覺自己像「直升機媽媽」，整日在小孩耳邊碎碎念、打罵小孩，常壓力大到暴哭，拍完這個單元後，她最大收穫是懂得調整步伐，「我已經是快要停經的媽媽，現在不會那麼逼死自己了」。

她在劇中飾演一名因孩子成績不好，導致自己被家暴卻仍委屈求全的家庭主婦，她坦言當了媽媽之後常常忘了要對自己好一點，也不知道自己變得多老多憔悴，直到有天買菜時，菜販竟對她說：「我有看妳跟妳那個當醫生的兒子主持的節目。」她張大眼說：「那個黃瑽寧醫師不是我兒子，我們年紀沒有差很多。」才驚覺應該要放鬆，練習多愛自己。

她說，每天生活被兩個女兒綁住，「我本來是一個每天要記完帳、收好東西、整理好隔天要用的才能睡覺的人，當媽後只能記完帳就累到要睡了，為了女兒總是東跑西跑、天天都在焦慮，隨時都在道歉，但演完這部劇後，我覺得不管是對自己還是小孩，都應該要練習放輕鬆一點、寬容一點。」

導演陳慧翎與鍾欣凌第一次合作，陳慧翎透露鍾欣凌靠《雨後驕陽》得金鐘獎女主角那年，自己正好是評審，她才發現鍾不是只會演偶像劇裡的甘草人物，一直等待機會想找她拍戲，這次合作，精湛演技讓導演陳慧翎大誇：「鍾欣凌真的是女版曾志偉，超會演的。」鍾欣凌一聽，秒回：「可以當劉德華嗎？」把大夥逗樂。她表示多年前聽過很多演員大讚陳慧翎的說故事功力，心中默許一定要更努力，讓導演找她演戲，這次終於完成心願。

(中時 )