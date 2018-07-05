2018年07月05日 21:36 中時 洪秀瑛

藍鈞天飾演醫師。（民視提供）

和演員群。（民視提供）

和演員互動。（民視提供）

藍鈞天過去大多飾演英挺角色，這次加入民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》，在第六季演出整形外科的醫師李人碩，帥度爆棚。他說第一次要演出喜劇有壓力，在家看劇本還會先做功課找笑點，一到現場，劇組的氣氛跟演員碰撞出的火花，常讓他憋笑到肚子痛。藍鈞天說，每天拍戲都很努力背劇本，原來是只要不NG就能早點收工回家抱女兒，自嘲是女兒控。

藍鈞天在《實習醫師鬥格》中，將演有強迫症的整形醫師，這也是他首度嘗試喜劇演出。藍鈞天表示，角色李人碩是個整形外科醫師，算是菁英中的菁英，但是有個稀有的病，就是視覺強迫症，他要把所有的東西都很平均。他說，在劇中把大家都變中分頭啦，而且左右一定要對稱，看到實習醫生林柏妤、謝京穎還有哈孝遠的新髮型，讓他噗哧笑出來，直說喜劇真的無極限，搞笑的哈孝遠化身中分頭被笑說「金正恩」上身，哈孝遠直接用韓文問候大家，讓藍鈞天笑到噴淚。

第一次演搞笑角色，要怎麼入戲，以前當過動畫師的藍鈞天，私下也是偏執狂？藍鈞天指出，「喜歡創作的人可能都會有一種執念，就是可能我一開始創作就不會停，就是你會想要一直把他做完，所以有時候下去做一做，頭抬起來怎麼天亮了」。

《實習醫師鬥格》本週五邁入第六季，如何趕上進度？藍鈞天說，其實喜感緣分到了自然產生，「加入這一個非常歡樂的組，其實我們的笑料垂手可得，每位演員都很敬業，這次接下來我還會『中分』余秉諺，大家可以期待一下。」預告余秉諺也將慘遭毒手，令觀眾期待。

(中時 )